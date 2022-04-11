Büyükşehir'in "Değer Gençlik Projesi" yine dopdolu - Son Dakika
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Büyükşehir'in "Değer Gençlik Projesi" yine dopdolu

11.04.2022 13:22
Büyükşehir'in "Değer Gençlik Projesi" yine dopdolu

Kayseri Büyükşehir bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.(KAYMEK) 'Değer Gençlik Projesi' çerçevesinde yoğun ilgi gören ve gençlerin hayatına dokunan seminer ve etkinliklerini aralıksız sürdürüyor.

Kayseri Büyükşehir bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.(KAYMEK) 'Değer Gençlik Projesi' çerçevesinde yoğun ilgi gören ve gençlerin hayatına dokunan seminer ve etkinliklerini aralıksız sürdürüyor.

Genç Dostu Belediyecilik anlayışıyla gençlere yönelik hizmet ve projelerini hayata geçiren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla faaliyetlerini yürüten KAYMEK A.Ş., 'Değer Gençlik Projesi' çerçevesinde gençler tarafından yoğun ilgi gören 'Farkındalık' seminerleri düzenledi.

Genç KAYMEK TOKİ'de düzenlenen seminerlerde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın ve KAYMEK A.Ş. Müdürü Denizhan Burhan Çanakpınar gençlere eşlik etti. Seminerler çerçevesinde önemli konukları ağırlayan KAYMEK, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Kayseri İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Şükrü Dursun, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ve Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya gibi isimleri gençlerle buluşturdu.

Seminere konuşmacı olarak katılan konuklar, gençlere kendi alanlarında önemli bilgiler aktararak, gençlerin sorularını yanıtladı. Sıcak ve samimi bir ortamda sohbet, söyleşi şeklinde gerçekleşen seminerler gençlerden tam not aldı. - KAYSERİ

Büyükşehir'in Değer Gençlik Projesi yine dopdolu
Büyükşehir'in Değer Gençlik Projesi yine dopdolu
Büyükşehir'in Değer Gençlik Projesi yine dopdolu
Büyükşehir'in Değer Gençlik Projesi yine dopdolu
Büyükşehir'in Değer Gençlik Projesi yine dopdolu

YORUMLAR
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Memduh Büyükkılıç, Mesleki Eğitim, Kayseri, gençlik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyükşehir'in 'Değer Gençlik Projesi' yine dopdolu - Son Dakika


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