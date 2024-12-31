Büyükşehir Kütüphaneleri 2024'te 2.5 milyonu aşkın kitapseveri konuk etti - Son Dakika
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Büyükşehir Kütüphaneleri 2024'te 2.5 milyonu aşkın kitapseveri konuk etti

Büyükşehir Kütüphaneleri 2024\'te 2.5 milyonu aşkın kitapseveri konuk etti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde hizmet veren 15 kütüphanede okuyan ve okutan şehrin sakinlerine konforlu ve donanımlı kütüphane hizmeti sunmayı sürdürüyor.

31.12.2024 12:14  Güncelleme: 12:16
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde hizmet veren 15 kütüphanede okuyan ve okutan şehrin sakinlerine konforlu ve donanımlı kütüphane hizmeti sunmayı sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında, bünyesindeki kütüphanelerde 2 milyon 680 bin 392 okuru konuk etti.

Genç dostu şehir Kayseri'nin, ödüllü genç ve öğrenci dostu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın öncülüğünde sürekli olarak yeni kütüphanelerin de kazandırıldığı kentte, Büyükşehir Belediyesi başta öğrenciler olmak üzere tüm vatandaşlara konforlu ve donanımlı bir şekilde kütüphane hizmeti sunuyor.

Kütüphanelerde 200 Binin Üzerinde Kitap

Genç ve öğrencilerle kütüphanelerle birlikte okullarda kariyer günleri ve diğer çeşitli etkinliklerle projeler dolayısıyla sık sık bir araya gelerek nasihatlerde bulunan, tecrübelerini aktaran ve donanımlı olmaları tavsiyelerinde bulunan Başkan Büyükkılıç, vatandaşların hizmetine sunduğu Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren 15 kütüphanede, toplam 200 bin 221 adet basılı kitabın yanı sıra e kitaplar ile eğitime, öğretime ve bilgi toplumu hedefine katkı sağlıyor.

2024 Yılında Yüz Binlerce Üye, Yüz Binlerce Ödünç Kitap

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki toplam kişi kapasitesi 5 bin 650 kişi olan kütüphanelerde, 2024 yılı sonu itibariyle kütüphane toplam üye sayısı 335 bin 128 olarak kayıtlara geçerken, 1 yılda ödünç alınan kitap sayısı ise 303 bin 894 oldu.

Bir Önceki Yıla Kıyasla Yarım Milyona Yakın Ziyaretçi Artışı

2024 yılında, Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren kütüphaneleri ziyaret eden konuk sayısı ise toplam 2 milyon 680 bin 392'ye ulaşırken, 2023 yılında toplam 2 milyon 209 bin 747 ziyaretçisi bulunan kütüphanelerde bir önceki yıla kıyasla yarım milyona yakın büyük bir artış gözlemlendi.

Ücretsiz çay, çorba, internet hizmetleri gibi imkanların yer aldığı kütüphaneler 7'den 70'e herkese hizmet sunarken, merkez kütüphane ise 24 saat açık olarak vatandaşlara katkı sağlıyor.

Devasa İl Halk Kütüphanesi de Tamamlandı

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde inşa edilen 6 bin 100 metrekarelik dev İl Halk Kütüphanesi'nin yapımının tamamlandığını da duyurdu.

3 katlı kütüphane, çalışma salonu, grup çalışma salonları, çocuk bebek kitaplığı, etkinlik alanları, kafeterya, mutfak, internet salonu derleme odası, fuaye sergi salonu, yetişkin kitaplığı, kent kitaplığı, özel koleksiyon salonu ve 145 kişilik konferans salonu gibi bölümlerden oluşuyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Büyükşehir Kütüphaneleri 2024'te 2.5 milyonu aşkın kitapseveri konuk etti - Son Dakika

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