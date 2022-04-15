Büyükşehir Mobil Aşevi Ramazan'da her gün farklı mahallede - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan'da, Mobil Aşevi ile mahalleleri dolaşarak, ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek dağıtımını sürdürüyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Ramazan ayı nedeniyle her gün farklı mahallelerde vatandaşlara sıcak yemek ikramında bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi Mobil Aşevi, Ramazan'ın 13'üncü gününde Kepez İlçesine bağlı Yeni Emek Mahallesi'nde sıcak yemek ikramı gerçekleştirdi. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na ait Mobil Aşevi, Yeni Emek Mahallesi'nde bin 500 kişiye 4 çeşit yemek dağıttı. Yemekleri alarak evlerinde iftar saatini bekleyen vatandaşlar ezanın okunmasıyla birlikte oruçlarını açtı.
"Her gün farklı mahallede"
Büyükşehir Belediyesi Mobil Aşevi tırı, tüm vatandaşlara ulaşabilmek amacıyla Antalya'nın farklı mahallelerinde yemek dağıtımını sürdürecek. Mobil Aşevi, 15 Nisan Cuma günü Muratpaşa Mahallesi, 16 Nisan Cumartesi Yeşildere, 17 Nisan Pazar, Gebizli Mahallesi'nde vatandaşlara iftar öncesinde sıcak yemek ikramında bulunacak. - ANTALYA
Kaynak: İHA
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