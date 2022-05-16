Büyükşehir toplu ulaşım araçları ve taksileri denetliyor - Son Dakika
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Büyükşehir toplu ulaşım araçları ve taksileri denetliyor

16.05.2022 15:16
Büyükşehir toplu ulaşım araçları ve taksileri denetliyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı ekipleri, toplu taşıma araçlarında rutin denetim ve kontrol faaliyetlerini sürdürüyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı ekipleri, toplu taşıma araçlarında rutin denetim ve kontrol faaliyetlerini sürdürüyor.

Vatandaşların; toplu taşıma hizmetlerinden; seri, güvenli ve konforlu bir şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; toplu taşıma araçları, ticari taksiler, personel ve okul servis araçlarının mevzuatlara uygun bir şekilde çalışmalarına yönelik denetim ve kontrollerini rutin olarak gerçekleştiriyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığına bağlı Ulaşım Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, rutin denetim ve kontrol faaliyetlerini sürdürüyor. İl genelinde faaliyet gösteren Büyükşehir Belediyesi ruhsatına tabi olan; okul ve personel servis taşımacılığı yapan aynı zamanda ticari taksi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan minibüs, otobüs, ticari taksi ile faaliyet gösteren araçlar, ekipler tarafından denetlendi. Büyükşehir Belediyesi'nden alınması zorunlu olan; ruhsat ve servis aracı özel izin belgesi, ücret tarifeleri, araçların belgesine kayıtlı olan sürücü tarafından kullanılıp kullanılmadığı, fazla yolcu ile zaman tarifeleri kontrol edildi. Ayrıca araçlarda, Büyükşehir Belediyesi tarafından konan kurallara riayet edip etmediğine yönelik de denetimler gerçekleştirildi. Vatandaşların, toplu taşıma hizmetlerinden; seri, güvenli ve konforlu bir şekilde yararlanmaları ve toplu taşıma hizmetlerinin sunumu noktasında oluşabilecek olumsuzlukların minimize edilmesine yönelik çalışmalar periyodik olarak devam ediyor.

Korsan taksiye geçit yok

Ticari taksi kullanan vatandaşların güvenli bir şekilde yolculuk etmesi aynı zamanda korsan taşımacılığın önüne geçilmesine yönelik uygulamalarını da rutin olarak gerçekleştiren ekipler; il genelinde ticari taksi işletmeciliği faaliyetini yürüten araçlara da denetim uyguladı. Taksilerin; ön kapılarına durak isimleri ile plakalarını, tavanlarına da araç plakalarının yazılı olması konusunda gerekli uyarılarda bulundular. - BALIKESİR

Büyükşehir toplu ulaşım araçları ve taksileri denetliyor
Büyükşehir toplu ulaşım araçları ve taksileri denetliyor
Büyükşehir toplu ulaşım araçları ve taksileri denetliyor
Büyükşehir toplu ulaşım araçları ve taksileri denetliyor
Büyükşehir toplu ulaşım araçları ve taksileri denetliyor
Büyükşehir toplu ulaşım araçları ve taksileri denetliyor
Büyükşehir toplu ulaşım araçları ve taksileri denetliyor
Büyükşehir toplu ulaşım araçları ve taksileri denetliyor

YORUMLAR
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Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir, Tragger, Taksi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyükşehir toplu ulaşım araçları ve taksileri denetliyor - Son Dakika


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