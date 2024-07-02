Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Üyesi Ersin Atar, Şehitkamil Belediyesi Büyükşehir İlişkilerinden Sorumlu Koordinatör olarak atandı

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Üyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Şehitkamil Belediye Meclis Üyesi Ersin Atar, Şehitkamil Belediyesi Büyükşehir İlişkilerinden Sorumlu Koordinatör olarak atandı.

Ersin Atar, Şehitkamil Belediyesinin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile ilişkilerini yürütecek ve bu ilişkilerin etkin bir şekilde yönetilmesinden sorumlu olacak. Atar'ın, bu yeni görevle birlikte Şehitkamil Belediyesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasındaki ilişkilerin daha verimli ve etkin bir şekilde yönetilmesi bekleniyor.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz; Ersin Atar'ın koordinasyon sağlamak, bilgilendirme yapmak, çalışmaların takibi, imar konuları, iletişimin güçlendirilmesi, temsiliyetin artırılması, gündem maddeleri, rapor ve destek, görüşme ve tanışma organizasyonu, bilgilendirme, çalışma ve destek konularında gibi konularda önemli çalışmalar yürüteceğini söyledi. Başkan Umut Yılmaz, Ersin Atar'ın yeni görevinin, Şehitkamil Belediyesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasındaki iş birliğini daha da güçlendireceğini ve belediyelerin ortak projelerinin daha etkin bir şekilde yürütülmesine katkı sağlayacağını ifade etti. Başkan Yılmaz, Ersin Atar'a yeni görevinde başarı diledi.

Yeni görevin sorumlulukları

Ersin Atar, Şehitkamil Belediyesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile olan ilişkileri güçlendirmek ve koordinasyonu sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalar yürütecek. Atar, Şehitkamil Belediye Başkanı'na, Büyükşehir Belediyesi'nde Şehitkamil ile ilgili gelişen konular, meclis gündemleri ve encümen gündemleri hakkında düzenli bilgi verecek. Ayrıca, Başkan'ın belirttiği projelerin Büyükşehir bünyesinde takibini sağlayacak ve imar konularında bilgilendirmeler yapacak. Şehitkamil Belediyesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili bürokratları arasında iletişimi güçlendirmek ve işlemlerin hızlandırılmasını sağlamak amacıyla çalışacak Atar, Şehitkamil Belediye Başkanı'nın, Gaziantep Büyükşehir nezdinde temsiliyetini arttırmak için de gerekli çalışmaları yürütecek. Bu fikirde Ersin Atar, gündem maddelerinin Büyükşehir Belediye Meclisi veya encümenine getirilmesi için de adımlar atacak. Bunun yanı sıra Büyükşehir meclis üyelerinin Şehitkamil Belediye Başkanı ile tanışmaları ve görüşmelerini organize edecek olan Atar, Gaziantep'teki diğer ilçelerle yapılabilecek işbirlikleri konusunda da raporlar sunacak. Bu çalışmalar, Belediye Başkanı'nın yönlendirmeleri doğrultusunda hayata geçirilecek. - GAZİANTEP