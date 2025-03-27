Çağlayan Beldesi Halkı Doğalgaz İstiyor - Son Dakika
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Çağlayan Beldesi Halkı Doğalgaz İstiyor

Çağlayan Beldesi Halkı Doğalgaz İstiyor

Erzincan'ın Çağlayan Beldesi sakinleri, doğalgaz hizmetinden mahrum olduklarını ve bu durumun hem kendileri hem de turizm sektörü için sorunlar yarattığını belirterek, yetkililerden bu eksikliğin giderilmesini talep etmektedir.

27.03.2025 04:34  Güncelleme: 04:36
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Erzincan şehir merkezine yaklaşık 35 kilometre mesafede bulunan kentin turistik vitrini durumundaki Çağlayan Beldesinde yaşayan vatandaşlar doğalgaz istiyor.

Çağlayan Beldesi halkı doğalgaz hizmetinden yararlanamıyor. Bu durum hem bölgede yaşayan vatandaşların hem de turizm sektörü temsilcilerinin tepkisine yol açıyor. Çağlayanlılar, diğer çevre bölgelerin doğalgaz hizmetine kavuştuğunu belirterek bu eksikliğin giderilmesini talep ediyor.

Belde sakinleri bu konuda girişimde bulunarak doğalgaz hizmetinin bölgeye gelmesi için gerekli temaslarda bulunduklarını kaydettiler.

Çağlayan Beldesinde bulunan Girlevik Şelalesinin her mevsimde binlerce turisti ağırladığını ifade eden belde sakinlerinden Eray Gül, "Doğalgazın şimdiye kadar beldemize gelmemesi üzücü" dedi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'ya beldenin doğalgaza kavuşması için ricada bulunan Hüsniye Demirbilek isimli belde sakini de, "Valimiz çok çalışkan. Beldemiz turizm bölgesi. Doğalgazımız yok. Odun, kömür fiyatları bizlerin bütçesini oldukça zorluyor. Her kış mevsimi tonlarca yakacak tüketiyoruz. Talebimiz, arzumuz beldemizin doğalgaza kavuşması" diye konuştu.

21 Aralık 2024 tarihinde Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun Çağlayan Beldesi mahalle muhtarları ve çevredeki diğer köy muhtarlarıyla bir araya geldiğini kaydeden belde sakinleri beldedeki sorunların başında doğalgaz olmadığı için kışın ısınmakta kullanılan odun ve kömüre verilen yüksek ücretin olduğunu belirttiler. Beldeye doğalgaz bağlanması için talepte bulunan Belediye Başkanı ve muhtarlar, Vali Aydoğdu'nun Erzincan Enerya Müdürü ile yaptığı görüşmede, 2027 tarihi itibariyle çalışma olacağını, Valinin 2025 yılı içinde bu işin yapılmasını istediğini kaydettiler. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çağlayan Beldesi Halkı Doğalgaz İstiyor - Son Dakika

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