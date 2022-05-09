Çal'da Hıdırellez 2 yıl aradan sonra coşkuyla karşılandı - Son Dakika
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Çal'da Hıdırellez 2 yıl aradan sonra coşkuyla karşılandı

09.05.2022 14:48
Çal'da Hıdırellez 2 yıl aradan sonra coşkuyla karşılandı

Baharın müjdecisi, birliğin, beraberliğin ve bereketin simgesi Hıdırellez Şenliği, Çal ilçesinde 2 yılın ardından büyük bir coşku ile kutlandı.

Baharın müjdecisi, birliğin, beraberliğin ve bereketin simgesi Hıdırellez Şenliği, Çal ilçesinde 2 yılın ardından büyük bir coşku ile kutlandı.

Denizli'nin Çal ilçesinde Alevi Bektaşi kültürünü yaşatan tek yerleşim yeri olan Çalçakırlar Mahallesi'nde geleneksel olarak kutlanan ancak korona virüs nedeniyle 2 yıl ara verilen Hıdrellez Şenliği bu yıl renkli görüntülere sahne oldu. Bereket ve bolluğun sembolü olan Hıdırellez kutlamalarında kurban kesilerek konuklara ikram edildi. Dümülcü Sultan Türbesi ve Gayip Erenler Türbesi'nde dualar okundu. Sazlar çalındı, türküler söylendi. Hıdırellez kutlamasına, birçok partili katılırken Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, İl Kültür Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol, Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, mahalle muhtarları ve yüzlerde kişi katıldı. - DENİZLİ

Çal'da Hıdırellez 2 yıl aradan sonra coşkuyla karşılandı
Çal'da Hıdırellez 2 yıl aradan sonra coşkuyla karşılandı
Çal'da Hıdırellez 2 yıl aradan sonra coşkuyla karşılandı
Çal'da Hıdırellez 2 yıl aradan sonra coşkuyla karşılandı

YORUMLAR
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Gümeli Hıdrellez Şenlikleri büyük ilgi gördü Gümeli Hıdrellez Şenlikleri büyük ilgi gördü Kakava ve Hıdrellez şenlikleri kentin sokaklarına taşındı Kakava ve Hıdrellez şenlikleri kentin sokaklarına taşındı

Hıdırellez, Hıdrellez, Denizli, Alevi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çal'da Hıdırellez 2 yıl aradan sonra coşkuyla karşılandı - Son Dakika


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