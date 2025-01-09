Çalışan Gazeteciler Günü'nde Özel Program - Son Dakika
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Çalışan Gazeteciler Günü'nde Özel Program

Çalışan Gazeteciler Günü\'nde Özel Program

FHGC, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü için program düzenleyecek, gazetecileri davet etti.

09.01.2025 16:22
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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü çerçevesinde özel bir program düzenlediklerini ifade eden Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti (FHGC) Başkanı Serkan Gürtürk, programa tüm gazetecileri davet etti.

FHGC Başkanı Serkan Gürtürk, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla tüm medya cemiyetlerinin katılımlarıyla özel bir program düzenleyeceklerini ifade etti. 1988 yılında Kurucu Başkanlığını merhum Mehmet Topal'ın gerçekleştirdiği FHGC'nin geçen süre içerisinde önemli hizmetlere imza atıp, çok sayıda gazetecinin yetişmesini sağlayan bir okul hüviyetinde olduğunu ifade eden Başkan Gürtürk, bu köklü ve kadim cemiyetin başkanı olmaktan büyük bir onur ve gurur duyduğunu ifade etti.

Başkan Gürtürk, "Günümüze kadar çok sayıda gazeteci meslektaşımızın yetişmesine vesile olan FHGC'yi kurup, bu günlere gelmesinde emek harcayan, ancak bugün aramızda olmayan meslek büyüklerimizi anmak ve hizmetlerini bir kez daha ölümsüzleştirmek amacıyla kurucular kurulunda olan; Mehmet Topal, Şükrü Kacar, Şeref Tan, İsmet Turan, Aydın Meral, Ahmet Kaya ve Coşkun Bingöl'ün yakınlarına şükran plaketleri takdim edeceğiz. Bu büyüklerimizin ailesinden isimler programımızın onur konukları olacaklar. Her biri önümüzü aydınlatan birer kutup yıldızı olan bu meslek büyüklerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. 10 Ocak Cuma günü Kültürpark Mamuratül Aziz Salonu'nda gerçekleştireceğimiz programda başta ilimizde hizmet veren dört cemiyet başkanı ve üyeleri olmak üzere tüm meslektaşlarımızla buluşacağız. Programın bir nevi medya zirvesi olacak. Basın mensuplarının TOKİ marifetiyle talebi olan basın konut sitesi konusunda gelinen nokta hakkında da üyelerimizi bilgilendireceğiz. Yönetim Kurulu üyelerimizin fedakar gayretleri ile hazırladığımız programda tüm meslektaşlarımızla bir arada olmak ve sık sık görüşemediğimiz arkadaşlarımızla hasret gidermek istiyoruz. Özenle hazırladığımız programımıza tüm meslektaşlarımızı davet ediyoruz. Bu yıl 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü geçtiğimiz gün hakkın rahmetine kavuşan genç meslektaşları Semra Demirelli'nin acısı ve hüznü altında ifa edeceğiz. Demirelli'ye bir kez daha rahmet diliyorum" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çalışan Gazeteciler Günü'nde Özel Program - Son Dakika

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