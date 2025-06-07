Çameli\'de Bayram Coşkusu

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Çameli ilçesinde Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve ünlü yazar Hayati İnanç, hemşehrileriyle bayramlaştı.

Çameli ilçesinde geleneksel hale gelen bayramlaşma programı, Kurban Bayramı sabahı Bayram namazının ardından Çameli Belediyesi bahçesinde gerçekleştirildi. Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, vatandaşlarla bayramlaşarak herkesin Kurban Bayramını kutladı ve birlik, beraberlik mesajı verdi. Hemen hemen tüm bayramları baba ocağı Çameli'nde geçiren avukat, yazar, sunucu ve denetçi kimliğiyle tanınan Hayati İnanç, anlamlı sohbetiyle programa ayrı bir güzellik kattı.

Bayramların önemine dikkat çeken Başkan Arslan, "Bayramların; kardeşlik, dayanışma ve muhabbetin pekiştiği özel zamanlar olduğunu bir kez daha birlikte yaşadığımız bu anlamlı günde, birlik ve beraberliğimizin daim olmasını temenni ediyoruz. Tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramını kutluyor; sağlık, huzur ve bereket dolu nice bayramlar diliyoruz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ