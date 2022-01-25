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Çameli'de karla mücadele devam ediyor - Son Dakika

Çameli'de karla mücadele devam ediyor

25.01.2022 16:47

Çameli'de karla mücadele devam ediyor Denizli'nin en yüksek ilçelerinden birisi olan Çameli'nde kar kalınlığı ilçe merkezinde 30, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi buldu.

Çameli'de karla mücadele devam ediyor

DENİZLİ - Denizli'nin en yüksek ilçelerinden birisi olan Çameli'nde kar kalınlığı ilçe merkezinde 30, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi buldu. Çameli ve Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, karla mücadele için seferber oldu.

Denizli'nin en soğuk ilçelerinden olan 1325 rakımlı Çameli'de, geçtiğimiz haftadan beri devam eden kar yağışı dün akşam saatlerinden itibaren etkisini iyice artırdı. Kar kalınlığının ilçe merkezinde 15, yüksek kesim mahallelerinde yer yer 50 - 60, yaylalarda ise 1 metreyi buldu. Çameli Belediyesi ve Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yoğun kar yağışının saatlerdir devam ettiği ilçede herhangi bir olumsuzluğu yaşanmaması için seferber oldu.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Karayolları Şube Müdürlüğü ve diğer birimlerle birlikte çalışmaların devam ettiğini belirterek; "Kış döneminde ilçe sınırları içinde Belediyemiz, Büyükşehir Belediyemiz ve Karayolları kendi görev alanı içinde çalışmalarını yürütüyor. Tuzla Beli ve Kırkbudak mevkii gibi yüksek mevkilerin geçiş noktalarında kış mevsiminin olumsuz yöndeki etkilerinin azaltılması ve aksamaya meydan vermemek için karayolları ekiplerinle ve güvenlik güçleri tam koordinasyon içinde çalışacağız" dedi.

Başkan Arslan, Çameli'nde kış aylarının sert ve uzun geçtiğini ancak belediye olarak ulaşımın etkin, güvenli ve seri olması için her türlü tedbirlerin aldıklarını sözlerine ekledi.

Çameli'de karla mücadele devam ediyor
Çameli'de karla mücadele devam ediyor
Çameli'de karla mücadele devam ediyor

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Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli, Çameli, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çameli'de karla mücadele devam ediyor - Son Dakika


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