 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çameli'nde yoğun kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Çameli'nde yoğun kar yağışı etkili oldu

Denizli'nin Çameli ilçesinde akşamüzeri başlayan yoğun kar yağışı zemini beyaz örtüyle kapladı. Kar yağışının hayatı nasıl etkileyeceği ise ilerleyen saatlerde daha net bir şekilde ortaya çıkacak.

Çameli\'nde yoğun kar yağışı etkili oldu
21.12.2023 - 23:47,  Güncelleme: 23:51
Abone Ol

Çameli'nde yoğun kar yağışı etkili oldu

DENİZLİ - Denizli'nin Çameli ilçesinde akşamüzeri başlayan yoğun kar yağışı zemini beyaz örtüyle kapladı.

Denizli'nin Çameli ilçesinde kar sezonu başladı. Daha önce Denizli'nin yüksek kesimlerine düşen karın ardından, Çameli ilçesine de kar yağışı başladı. Denizli genelinde Çameli ilçesi, kar yağışının ilk etkisini hisseden ilçe olarak öne çıkmaya devam ediyor. Hava sıcaklığının 0 ila 5 derece arasında seyrettiği ilçede, akşamüzeri saatlerinde başlayan kar yağışı, zamanla karla karışık yağmura dönüştü. İlçe merkezi ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, bölgeyi beyaza bürümeye devam ediyor.

Kar yağışının hayatı nasıl etkileyeceği ise ilerleyen saatlerde daha net bir şekilde ortaya çıkacak. Yetkililer, özellikle yola çıkacak olan araç sürücülerini dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kar yağışının şiddetini artırması durumunda, ilçede alınacak tedbirler ve muhtemel etkilerle ilgili bilgilendirmeler de bekleniyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Denizli, Çameli, Ulaşım, Çevre, Hava Durumu, Doğa, Yerel Haberler, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çameli'nde yoğun kar yağışı etkili oldu - Son Dakika


23:40
Yok böyle maç! Ajax, Hollanda Kupası'nda 4. Lig takımına elendi Yok böyle maç! Ajax, Hollanda Kupası'nda 4. Lig takımına elendi
22:51
Oyunculara verdi veriştirdi! Rıza Çalımbay, Alanyaspor maçından sonra resmen ateş püskürdü Oyunculara verdi veriştirdi! Rıza Çalımbay, Alanyaspor maçından sonra resmen ateş püskürdü
22:34
CHP, 126 belediye başkan adayını daha açıkladı! İşte tam liste CHP, 126 belediye başkan adayını daha açıkladı! İşte tam liste
22:21
İsrail ordusuna domates satan Saadet Partisi Erdemli İlçe Başkanı Nurbaki Şahin görevden alındı İsrail ordusuna domates satan Saadet Partisi Erdemli İlçe Başkanı Nurbaki Şahin görevden alındı
21:41
Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş Alanyaspor'a 3-1 yenildi Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş Alanyaspor'a 3-1 yenildi
21:35
Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem
21:14
Beşiktaş'ta deprem! Yıldız futbolcu sakatlandı Beşiktaş'ta deprem! Yıldız futbolcu sakatlandı
21:08
DEM Partili vekilden TBMM kürsüsünde skandal Öcalan çağrısı DEM Partili vekilden TBMM kürsüsünde skandal Öcalan çağrısı

Son Dakika
23:40 Yok böyle maç! Ajax, Hollanda Kupası'nda 4. Lig takımına elendi
22:51 Oyunculara verdi veriştirdi! Rıza Çalımbay, Alanyaspor maçından sonra resmen ateş püskürdü
22:34 CHP, 126 belediye başkan adayını daha açıkladı! İşte tam liste
22:21 İsrail ordusuna domates satan Saadet Partisi Erdemli İlçe Başkanı Nurbaki Şahin görevden alındı
21:41 Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş Alanyaspor'a 3-1 yenildi
21:35 Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem
21:14 Beşiktaş'ta deprem! Yıldız futbolcu sakatlandı
21:08 DEM Partili vekilden TBMM kürsüsünde skandal Öcalan çağrısı
20:30 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e: Sokak ağzı bile diyemeyeceğimiz bir üslup
19:54 AK Parti Sözcüsü Çelik: 10 ilde aday belirleme çalışmaları tamamlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2023 23:57:44. #1.13#
SON DAKİKA: Çameli'nde yoğun kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement