Cami cemaati kahvaltıda buluştu - Son Dakika
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Cami cemaati kahvaltıda buluştu

16.05.2022 09:17
Cami cemaati kahvaltıda buluştu

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, ilçedeki engelli cami cemaati ile kahvaltıda bir araya geldi.

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, ilçedeki engelli cami cemaati ile kahvaltıda bir araya geldi.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, ilçedeki engelli cami cemaati ile kahvaltıda bir araya geldi.

Onur Restoranda düzenlenen kahvaltıya; Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin oral, engelli cami cemaati ve din görevlileri katıldı.

Başkan Oral, toplum olarak birlik beraberlik içinde, yarınlarına güvenle bakabilen, mutlu ve huzurlu bir toplum yapısına ulaşılması; engelli-engelsiz tüm vatandaşların sağlık, eğitim, ulaşım, istihdam ve sosyal haklar gibi sorunlarının çözülmesi ve onlara daha iyi yaşam koşullarının sunulması ile mümkün olacağını söyledi.

Camilerin, ibadet yapmanın yanı sıra, sosyal hayatta da çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Başkan Oral, "Camiler toplumun her kesimini kucaklayan, sosyal yaşantının içinde olan ve insanlara dini inançları konusunda yol gösteren bir kurumdur. Öte yandan; milletin dini, sosyal ve kültürel hayatında önemli yer tutan camilerimiz ve bu camilerde hizmet sunan din görevlilerimiz toplumumuz için önemli değerlerdir" diye konuştu. - YALOVA

Cami cemaati kahvaltıda buluştu
Cami cemaati kahvaltıda buluştu
Cami cemaati kahvaltıda buluştu
Cami cemaati kahvaltıda buluştu
Cami cemaati kahvaltıda buluştu
Cami cemaati kahvaltıda buluştu
Cami cemaati kahvaltıda buluştu

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Metin Oral, Engelli, Yalova, Cami, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Cami cemaati kahvaltıda buluştu - Son Dakika


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