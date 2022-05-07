Çan'da Hıdrellez hayrı düzenlendi - Son Dakika

Çan'da Hıdrellez hayrı düzenlendi

ÇANAKKALE Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Halilağa köyünde geleneksel olarak her yıl düzenlenen Hıdrellez hayrı 3 bin kişinin katılımı ile yapıldı.

Çan ilçesine bağlı Halilağa köyünde ülkemizde yaşanan pandemi nedeni ile iki yıldır yapılamayan geleneksel Hıdrellez Hayrı bu yıl çevre köylerin katılımıyla gerçekleştirildi. Köy Camiinde Kuran-ı Kerim ve Mevlidi Şerif'in okunmasının ardından köy hayır yerinde toplanan 3 bin kişiye etli pilav, ayran ve tatlı ikram edildi.

Yapılan köy hayrı ile ilgili açıklamalarda bulunan Muhtar Necdet Alkan, "Köylerimizde yüz yılardan bu yana gelen bir örf ve adetimiz var. Bizde bunu yaşatmaya çalışıyoruz. İki yıldan bu yana yapamadığımız için içimizde bir burukluk vardı. Allah bu yıl müsaade etti. Bu hıdrellez hayırlarımızı yaşatacağız. Katılan tüm misafirlerimize çok teşekkür ederim" dedi.

Hıdrellez Hayrına; siyasi parti temsilcileri, STK başkanları ile çevre köylerden vatandaşlar katıldı.