Çanakkale\'de 23 Nisan kutlandı

Çanakkale'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtında çelenk sunma töreni düzenledi.

Cumhuriyet Meydanı'nda saat 09.30'da tören düzenlendi. Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, daire amirleri, gaziler, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Tören, İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, iki öğrenci ile Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, "Milli egemenliğimizin simgesi, milletimizin kurtuluş mücadelesinin en mukaddes kurumlarından biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yılına ulaşmanın gururunu yaşadığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, sadece geçmişin hatırasını yaşatmakla kalmaz, aynı zamanda geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza duyduğumuz derin güveni ve inancı da pekiştirir. Bugün, egemenliğin yalnızca bir kavram değil, milletimizin vicdanında kök salmış bir değer olduğunu bir kez daha hatırlıyoruz. 23 Nisan, ulusumuzun egemenliğini çocuklarımıza emanet ettiğimiz, geleceğin büyük liderlerinin, bilim insanlarının, sanatçılarının, sporcularının ve tarih yazacak kahramanların yetişeceği bir sembol olmuştur. Bugün, çocuklarımızın Çanakkale'yi geçilmez kılan kahraman ecdadının izinden yürüyerek ülkemizi her alanda yücelteceğine olan inancımız sonsuzdur. Aziz şehitlerimizin kanıyla yoğrulmuş bu topraklarda, Türkiye Yüzyılı'nda bayrağımızı daha da yükseklere taşıyacaklardır. Bu özel günde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yıl dönümünde, tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor; milletimizin kahraman gazilerini minnetle yad ediyoruz. Tüm dünya çocuklarıyla birlikte sevgi ve barış dolu bir dünya dileğiyle nice aydınlık yarınlara umutla bakıyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşku ve gurur içinde kutluyoruz" dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, gün boyu kent merkezinde çeşitli etkinliklerle kutlanacak. - ÇANAKKALE