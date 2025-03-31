Çanakkale\'de Kaza: 3 Kayıp

Çanakkale'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi.

Kaza, gece saat 01.00 sıralarında Ezine- Bayramiç Karayolu üzerinde meydana geldi. Orhan Arslan yönetimindeki 17 TG 215 plakalı otomobil ile Rıdvan Zeybekoğlu idaresindeki 17 FC 707 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 17 TG 215 plakalı otomobilde bulunan sürücü Orhan Arslan, yanında bulunan Yasemin Arslan ve Orhan Arslan'ın annesi Mecbure Arslan (73) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazaya karışan 17 FC 707 plakalı otomobilin sürücüsü Rıdvan Zeybekoğlu ise yaralı olarak kaldırıldığı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesinde tedavi altına alındı.

Trafik kazasında hayatını kaybeden Orhan Arslan, Yasemin Arslan ve Mecbure Arslan için Bayramiç ilçesindeki Çarşı Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Arslan ailesinin yakınları taziyeleri kabul etti. Cenaze namazı sırasında hayatını kaybedenlerin yakınları fenalaştı. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Orhan Arslan, Yasemin Arslan, Mecbure Arslan ilçe mezarlığına defnedildi. - ÇANAKKALE