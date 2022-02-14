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Takla atan araç taşlık alana düştü: 1 yaralı - Son Dakika

Takla atan araç taşlık alana düştü: 1 yaralı

14.02.2022 19:00

Takla atan araç taşlık alana düştü: 1 yaralı Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı İlyasağa Çiftliği köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Takla atan araç taşlık alana düştü: 1 yaralı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı İlyasağa Çiftliği köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çan ilçesine bağlı İlyasağa Çiftliği köyü yakınlarında 22 KA 862 plakalı aracın sürücüsü Cengiz Ö., direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık iki metre yüksekliğindeki taşın üzerine çıkarak takla attı. Takla atan araçta sıkışan Cengiz Ö., köylüler tarafından araçtan çıkarıldı. Köylüler, 112 ekipleri ve Çan Belediyesi ekiplerinden yardım istedi. Çan Belediyesi İtfaiye ekiplerinin ve 112 acil yardım ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı Cengiz Ö. Çan Devlet Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Çanakkale, Otomobil, Renault, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Takla atan araç taşlık alana düştü: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Takla atan araç taşlık alana düştü: 1 yaralı - Son Dakika
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