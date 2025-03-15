Çanakkale'de Yangın Kontrol Altında

Çanakkale'de tarım arazisinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı

Bayramiç'te ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Evciler köyünde tarlada başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. Yangın ekiplerin karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Bayramiç ilçesi Evciler köyü Tepeler mevkiinde bir tarım arazisinde başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin karadan müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.