Çanakkale Zaferi'nin 110. Yıldönümü Töreni - Son Dakika
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Çanakkale Zaferi'nin 110. Yıldönümü Töreni

Çanakkale Zaferi\'nin 110. Yıldönümü Töreni

Edirnekapı Şehitliği'nde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

18.03.2025 13:25  Güncelleme: 13:29
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Edirnekapı Şehitliği'nde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi. Törende protokol şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 110'uncu yıl dönümü nedeniyle Edirnekapı Şehitliği'nde tören düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Sezai Öztürk, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Vali Yardımcısı Serap Özmen Çetin, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel, İlçe Kaymakamları, Belediye Başkanları, Adli ve Yargı Mensupları, sivil toplum kuruluş temsilcileri ile Şehit ve Gazi Derneklerinin temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve göndere ay yıldızlı bayrak çekilmesi ile başladı. Daha sonra Şehitler Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili mesajı okundu. Cumhurbaşkanı'nın mesajında "Tarihte eşine çok az rastlanan, azmin ve imanın teknolojiye galebe çaldığı bu büyük destan namusu bildiği vatanının, milletinin bekası için gözlerini kırpmadan canlarını veren yüz binlerce kahramanın eseridir. Çanakkale'de bu millet, erkeğiyle, kadınıyla, genciyle yaşlısıyla öğrencisiyle, hocasıyla, çalışanıyla, işvereniyle tek vücut olan düşmana geçit vermemiştir. Bugün ziyadesiyle Türk Milleti tüm mazlumlara umut olmuş, sömürge altındaki birçok ülke Çanakkale'den ve daha sonra İstiklal Harbimizden aldığım ilhamla kendi mücadelelerini başlatmışlardır. Çanakkale'de milli mücadelelerini başlatmışlardır" ifadelerine yer verildi.

"Gösterdiğiniz kahramanlıkla, yaptığınız fedakarlıkla eşsiz bir destan yazdınız"

Törende Vali Davut Gül, şehitlik anı defterini okuyarak "Bu toprakları bizlere ebedi vatan kılan aziz şehitlerimiz, sizler, ölümü öldürerek tarihin akışını değiştirdiniz. Yardan geçtiniz, candan geçtiniz ama 'Çanakkale geçilmez' dedirttiniz. Gösterdiğiniz kahramanlıkla, yaptığınız fedakarlıkla eşsiz bir destan yazdınız. Bin yıldır var olduğumuz bu topraklardaki en karanlık günlerimizde aziz milletimizin küllerinden yeniden doğmasına vesile oldunuz. Her türlü yokluk ve imkansızlığa rağmen İstiklal Mücadelesi'ne giden yolu açtınız. Birlik ve beraberliğimize kasteden her türlü tehdidi iman ve cesaretle bertaraf ettiniz" dedi.

"Ruhunuz şad, makamınız ali olsun"

Vali Gül konuşmasına devam ederek, "Bugün bizler bedelini kanınızla, canınızla ödeyerek emanet ettiğiniz kutsal vatan toprağını aynı ruhla, aynı şuurla ve aynı adanmışlıkla canımızdan aziz bilerek koruyoruz; korumaya devam edeceğiz. Büyük hatıranızı her daim gönlümüzde yaşatacağız. Bu duygularla, Çanakkale Deniz Zaferi'mizin 110. yıl dönümünde Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bu toprakları bizlere ebedi vatan kılan bütün şehitlerimizi ve gazilik onuru ile şereflenen kahramanlarımızı rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum. Ruhunuz şad, makamınız ali olsun" şeklinde konuştu.

Törenin ardından protokol üyeleri, şehit mezarlarına karanfil bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çanakkale Zaferi'nin 110. Yıldönümü Töreni - Son Dakika

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