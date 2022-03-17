Çanakkale Şehitleri Kemer'de anıldı - Son Dakika
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Çanakkale Şehitleri Kemer'de anıldı

17.03.2022 17:21
Çanakkale Şehitleri Kemer'de anıldı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107. yılı dolayısıyla Kemer'de programlar düzenlendi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107. yılı dolayısıyla Kemer'de programlar düzenlendi.

Kemer Belediyesi Kültür Salonunda düzenlenen programa, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Başkan Vekili Recep Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri, Bilal Tosun, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Programda, öğrencilerin Çanakkale ile ilgili hazırladığı şiirler ve müzik dinletisi sunuldu. Öğrencilerin hazırladığı Çanakkale tiyatrosu ise programa gelenlerden büyük alkış aldı. Çanakkale ruhunu anlatan sinevizyon gösterilerinin de sunulduğu programda, kum sanatı gösterimi de büyük beğeni aldı.

"Türk tarihinin dönüm noktalarından biri"

Başkan Topaloğlu, program sonrası Göynük Fen Lisesi'nde düzenlenen fotoğraf sergisine katıldı. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, programlar sonrasında yaptığı açıklamada, "Çanakkale Zaferi, Türk tarihinin dönüm noktalarından biridir. Atalarımız bu vatanı bize bırakmak için çok bedeller ödedi. Biz ve gelecek nesillerimiz bunları asla unutmayacaktır. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşları ve Çanakkale'de şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun" diye konuştu. - ANTALYA

Çanakkale Şehitleri Kemer'de anıldı
Çanakkale Şehitleri Kemer'de anıldı
Çanakkale Şehitleri Kemer'de anıldı
Çanakkale Şehitleri Kemer'de anıldı
Çanakkale Şehitleri Kemer'de anıldı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çanakkale Şehitleri Kemer'de anıldı - Son Dakika


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