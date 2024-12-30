Canik Belediyesi\'nden Anne Adaylarına Bebek Destek Paketi

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Samsun'un Canik Belediyesi, ilçedeki anne adaylarına 'bebek destek paketi' hediye edecek.

Canik Belediyesi ve Canik İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle ilçedeki anne adaylarının sağlıklı gebelik süreci, yeni doğan sağlığı ve bebek bakımı konularında alanında uzman isimlerle bir araya geleceği eğitimlerle buluşacağı 'Canik'te Her Bebek Değerli, Her Anne Özel' Protokolü İmza Töreni gerçekleştirildi. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, eğitimlere katılan anne adaylarına bebek destek paketi hediye edeceklerinin ifade etti.

'Canik'te Her Bebek Değerli, Her Anne Özel Protokolü' İmza Töreni, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik İlçe Sağlık Müdürü Gözde Küleç Sarı ve protokol üyelerinin katılımıyla Canik Belediyesi'nde yapıldı. İmza töreninde konuşan ve protokol kapsamında ilçedeki anne adaylarına yönelik alanında uzman isimlerin katılımıyla eğitim programları gerçekleştireceklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, eğitim programlarına katılan anne adaylarına içerisinde gerekli tüm bebek bakım ürünlerinin yer aldığı bebek destek paketi hediye edeceklerini belirtti.

Tüm ürünler yer alıyor

Anne adaylarına hediye edilecek olan paket içerisinde bebek bakım çantası, mevsimlik bebek battaniyesi, bebek takımı, zıbın, eldiven, yakalık, mendil, ateş ölçer, emzirme önlüğü, bebek şampuanı, pişik kremi, ıslak mendil, bez ve çorap yer alacak. Canik'te ikamet eden anne adaylarının bebek destek paketi ile buluşacağı gebe eğitim programlarında gebelik sürecinde fizyolojik ve psikolojik değişiklikler, doğum ve doğum sonrası dönemde yaşanabilecek sorunlar ve erken tanısı, gebelik ve lohusalık döneminde beslenme, normal doğumun anne ve bebek açısından yararları, doğum ağrısıyla ilaçsız baş etme yöntemleri ve doğumun evreleri konularında bilgiler aktarılacak. Eğitimi tamamlayan anne adaylarına 'Bebek Destek Paketi' ile birlikte katılım sertifikası da verilecek. - SAMSUN