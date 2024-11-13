Canik Belediyesi\'nden Ara Tatilde Bilim ve Spor Etkinlikleri

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Samsun'un Canik Belediyesi'nin ilçede ara tatile özel gerçekleştirdiği etkinliklere öğrenciler bilim, teknoloji ve sporla buluşuyor.

Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde ara tatilde düzenlenen bilim ve teknoloji eğitimleriyle öğrenciler yeni nesil teknolojilerle tanışırken, aynı zamanda akıl ve zeka oyunlarıyla bir araya geliyor. Canik Spor Parkuru Etkinliği'ne katılan öğrenciler ise ara tatil döneminde sporla buluşuyor. Öğrenciler için ara tatil döneminde birçok etkinlik ve program gerçekleştirdiklerini dile getiren Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Öğrencilerimizle birlikte yeni bilgiler ışığında verimli bir ara tatil dönemine imza atıyoruz" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler bilim ve teknolojiyle buluşuyor

Öğrencileri ara tatil döneminde bilim ve teknoloji eğitimleriyle bir araya getirmeye devam ettiklerini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, "İlçemizde ara tatil döneminde öğrencilerimiz için programlar ve etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsümüz ara tatil döneminde öğrencilerimizin ve velilerimizin durak noktaları arasında yer alıyor. Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsümüzde gerçekleştirdiğimiz eğitimlerle öğrencilerimizi, ara tatil döneminde bilim ve teknoloji alanında uygulamalı eğitimlerle buluşturuyoruz. Öğrencilerimizi deney, gözlem ve atölye çalışmaları eşliğinde yeni nesil teknolojilerle bir araya getiriyoruz" dedi.

Bedensel gelişime destek

Başkan Sandıkçı şunları söyledi:

"Çocuklarımızın ara tatil dönemini verimli bir şekilde geçirmelerini hedefliyoruz. Bu çerçevede kıymetli öğrencilerimizi ara tatil sürecince bilişsel ve bedensel gelişime katkılar sunan etkinlikler ve aktivitelerle buluşturmayı sürdürüyoruz. Canik Spor Parkuru Etkinliğimizde öğrencilerimize farklı spor branşları hakkında bilgiler veriyoruz. Uzman eğitmenlerimiz gözetiminde öğrencilerimizi sporla bir araya getiriyoruz. Öğrencilerimizi ara tatil döneminde sporla buluştururken, onlara spor branşları ve sağlıklı yaşam hakkında eğitimler veriyoruz. Canik'imizde ara tatil dönemini boyunca öğrencilerimize özel programlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."

Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü ve Canik Spor Parkuru Etkinliği ara tatil dönemi boyunca öğrencileri ağırlamaya devam edecek. - SAMSUN