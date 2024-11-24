Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü Öğrencileri, Proje Yarışmasında Birinci Oldu

Yerel

Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü öğrencileri, 7. Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği proje yarışmasında birinci oldu.

Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü öğrencileri, projeleri ve çalışmalarıyla damga vurmaya devam ediyor. Bu yıl 7'ncisi Samsun'nda düzenlenen Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği'nde gerçekleştirilen proje yarışmasında Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü öğrencileri Yusuf Emin Dalgıç ve Muhammed Ali Şimşek, ortaokul kategorisinde birinci oldu.

Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde özel olarak oluşturulan atölye ve laboratuvarlarda geliştirdikleri Solar Sense Projesi'yle birinciliği göğüsleyen öğrenciler, tasarımları ve üretimleri kendilerine ait olan proje ile jüri üyelerini kendilerine hayran bıraktı. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, evlerde kullanılan şebeke elektriğinden tasarruf edilmesi ve enerji verimliliği sağlanmasını hedefleyen Solar Sense adlı projeyle birinci olan öğrencileri tebrik etti.

Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsümüzde bilim ve teknolojiye yön veren nesilleri yetiştirmeye devam ediyoruz. Teknolojiyi tüketen değil, üreten ve ürettiği teknolojilerle insanlığa ve ortak evimiz dünyaya fayda sağlayan bir nesli inşa ediyoruz. Öğrencilerimizin elde ettikleri bu başarı güçlü yarınların, Milli Teknoloji Hamlesi idealine sımsıkı sarılan çocuklarımızın ve gençlerimizin başarısıdır. 7.Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği proje yarışmasında birinci olan Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü öğrencilerimiz Yusuf Emin Dalgıç ve Muhammed Ali Şimşek'i yürekten tebrik ediyor, öğrencilerimizin başarılarında katkılardan bulunan ailelerine, proje danışmanlığı görevini üstlenen Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü eğitmenimiz Zehra Kaya'ya ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - SAMSUN