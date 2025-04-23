Canik\'te 23 Nisan coşkusu

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, çocukların bayram sevincine ortak oldu.

Canik Belediyesi, ilçede 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programı gerçekleştirdi. Çocukların ve vatandaşların yoğun ilgiyle katıldığı programda bayram sevinci paylaşıldı. Canik Belediyesince hazırlanan kutlama programları kapsamında ilçede çocuklarla birlikte otobüs turu gerçekleştiren Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, mahallelerde çocuklarla ve vatandaşlarla bir araya gelerek onlara hediyeler verdi. Çocukların ve vatandaşların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Geleceğin teminatı, bilgi ve yetenekleriyle ülkemiz ve milletimiz için değer üreten nesillerimizdir" dedi.

Çocuklar hediyelerle buluştu

Çocuklarla birlikte ilçede otobüs turu gerçekleştiren Başkan İbrahim Sandıkçı, mahallelerde bir araya geldiği çocuklarla sohbet ederek onlara hediyeler verdi. Canik'te renkli görüntülere sahne olan kutlama programında otobüs turu esnasında balkonlara çıkan vatandaşlar ve çocuklar, ellerinde Türk bayrakları ile otobüsten çalan marşlara eşlik etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın gelecek nesillere olan inancın ve sevginin ifadesi olduğuna işaret eden Başkan Sandıkçı, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza duyduğumuz inancın ve sevginin bir ifadesidir. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere istiklal ve istikbal uğrunda şehadet mertebesine ulaşan tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle ve hürmetle yad ediyor, gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluşunun 105. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun" şeklinde konuştu. - SAMSUN