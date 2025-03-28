Çankırı\'da Bayram Öncesi Araç Bakım Yoğunluğu

Çankırı'da Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala uzun yola çıkacak vatandaşlar, araçlarının bakımı için oto sanayilerde yoğunluk oluşturdu.

Bayram tatilinin 9 güne çıkmasıyla birlikte, vatandaşlar uzun yola çıkmak için hazırlıklara başladı. Tatil için yola çıkacaklar araçlarının yağ, su, fren gibi periyodik bakımları için oto sanayilerin yolunu tuttu. Sürücülerin yoğunluk oluşturduğu oto tamir ustaları araç bakımlarının ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti.

"Tedbir alınmazsa araçlarını çekici yardımıyla sanayiye getirmek zorunda kalırlar"

Yola çıkmadan periyodik bakımların yapılması gerektiğini söyleyen oto tamir ustası Ahmet Kıvrak, "Sürücülere, bayram tatiline çıkmadan önce araçlarının bakımlarını yaptırmasını, yağını, suyunu, filtre bakımlarını yollarda sorun yaşamamaları için mutlaka kontrol ettirmelerini tavsiye ederim. Yola çıkmadan önce aracın periyodik bakımları yapılırsa yollarda doğacak sorunların önüne geçmiş olurlar. Tedbir alınmazsa araçlarını çekici yardımıyla sanayiye getirmek zorunda kalırlar. Bayram sıkışıklığına kalmadan araç bakımları yapılması gereklidir" diye konuştu.

"Bayram tatili 9 güne uzadığı için işler daha da yoğunlaştı"

Bayram tatilinin 9 güne uzamasıyla birlikte sanayide yoğunluğun arttığını belirten Abdullah Berdan, "Bayram tatili 9 güne uzadığı için işler daha da yoğunlaştı. Uzun yola gidecek sürücüler, mutlaka fren bakımlarını yaptırmaları gerek. Trafik kuralları çok önemli, aşırı hız yapılmasın, yapanları da uyaralım" dedi.

"Motorun çalışmadan önce yağına ve suyuna kesinlikle bakılması gereklidir"

Motor çalışmadan önce mutlaka yağına ve suyuna bakılması gerektiğini kaydeden Berat Pehlivan ise "Sezonumuz, bayramla birlikte açıldı. Vatandaşlar bayram tatili sebebiyle araçlarına bakım yaptırıyor. Yağ bakımı, ağır bakım gibi işler yapıyoruz. Motorun çalışmadan önce yağına ve suyuna kesinlikle bakılması gereklidir. Günümüzde bu işler çok masraflı olduğu için dikkat edilmesi lazım" şeklinde konuştu.

"Bayram tatilinde ailecek yola çıkacağımız için aracımızın bakımını yaptırmak için ustamıza geldik"

Bayram tatilinde güvenli bir seyahat için aracının bakımını yaptıran Turan Harmancı, "Bayram tatilinde ailecek yola çıkacağımız için aracımızın bakımını yaptırmak için ustamıza geldik. Ustalarımız da sağ olsunlar fren yağını falan da değiştirdiler, fren gerçekten önemli. Biz fazla hız yapmıyoruz, 90'ı geçmiyoruz. İnşallah kazasız belasız gideriz" ifadelerini kullandı. - ÇANKIRI