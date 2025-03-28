Çankırı'da Bayram Öncesi Araç Bakım Yoğunluğu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Çankırı'da Bayram Öncesi Araç Bakım Yoğunluğu

Çankırı\'da Bayram Öncesi Araç Bakım Yoğunluğu

Ramazan Bayramı'na hazırlık nedeniyle Çankırı'da oto sanayilerde araç bakım yoğunluğu arttı.

28.03.2025 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'da Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala uzun yola çıkacak vatandaşlar, araçlarının bakımı için oto sanayilerde yoğunluk oluşturdu.

Bayram tatilinin 9 güne çıkmasıyla birlikte, vatandaşlar uzun yola çıkmak için hazırlıklara başladı. Tatil için yola çıkacaklar araçlarının yağ, su, fren gibi periyodik bakımları için oto sanayilerin yolunu tuttu. Sürücülerin yoğunluk oluşturduğu oto tamir ustaları araç bakımlarının ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti.

"Tedbir alınmazsa araçlarını çekici yardımıyla sanayiye getirmek zorunda kalırlar"

Yola çıkmadan periyodik bakımların yapılması gerektiğini söyleyen oto tamir ustası Ahmet Kıvrak, "Sürücülere, bayram tatiline çıkmadan önce araçlarının bakımlarını yaptırmasını, yağını, suyunu, filtre bakımlarını yollarda sorun yaşamamaları için mutlaka kontrol ettirmelerini tavsiye ederim. Yola çıkmadan önce aracın periyodik bakımları yapılırsa yollarda doğacak sorunların önüne geçmiş olurlar. Tedbir alınmazsa araçlarını çekici yardımıyla sanayiye getirmek zorunda kalırlar. Bayram sıkışıklığına kalmadan araç bakımları yapılması gereklidir" diye konuştu.

"Bayram tatili 9 güne uzadığı için işler daha da yoğunlaştı"

Bayram tatilinin 9 güne uzamasıyla birlikte sanayide yoğunluğun arttığını belirten Abdullah Berdan, "Bayram tatili 9 güne uzadığı için işler daha da yoğunlaştı. Uzun yola gidecek sürücüler, mutlaka fren bakımlarını yaptırmaları gerek. Trafik kuralları çok önemli, aşırı hız yapılmasın, yapanları da uyaralım" dedi.

"Motorun çalışmadan önce yağına ve suyuna kesinlikle bakılması gereklidir"

Motor çalışmadan önce mutlaka yağına ve suyuna bakılması gerektiğini kaydeden Berat Pehlivan ise "Sezonumuz, bayramla birlikte açıldı. Vatandaşlar bayram tatili sebebiyle araçlarına bakım yaptırıyor. Yağ bakımı, ağır bakım gibi işler yapıyoruz. Motorun çalışmadan önce yağına ve suyuna kesinlikle bakılması gereklidir. Günümüzde bu işler çok masraflı olduğu için dikkat edilmesi lazım" şeklinde konuştu.

"Bayram tatilinde ailecek yola çıkacağımız için aracımızın bakımını yaptırmak için ustamıza geldik"

Bayram tatilinde güvenli bir seyahat için aracının bakımını yaptıran Turan Harmancı, "Bayram tatilinde ailecek yola çıkacağımız için aracımızın bakımını yaptırmak için ustamıza geldik. Ustalarımız da sağ olsunlar fren yağını falan da değiştirdiler, fren gerçekten önemli. Biz fazla hız yapmıyoruz, 90'ı geçmiyoruz. İnşallah kazasız belasız gideriz" ifadelerini kullandı. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

Ramazan Bayramı, Yerel Haberler, 3-sayfa, Ekonomi, Ulaşım, Tatil, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çankırı'da Bayram Öncesi Araç Bakım Yoğunluğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
RTÜK, Fatih Altaylı’ya 72 saat süre verdi RTÜK, Fatih Altaylı'ya 72 saat süre verdi
12 Dev Adam’ın EuroBasket’teki rakipleri belli oldu 12 Dev Adam'ın EuroBasket'teki rakipleri belli oldu
Bağışlanan organdan kuduz kapan adam hayatını kaybetti Bağışlanan organdan kuduz kapan adam hayatını kaybetti
Burcu Esmersoy’un gizli yatırımı Toplam değeri 20 milyon TL’ye yaklaştı Burcu Esmersoy'un gizli yatırımı! Toplam değeri 20 milyon TL'ye yaklaştı
Ünlü isimler iftar davetinde buluştu Ünlü isimler iftar davetinde buluştu
Kadınlar Süper Ligi’nde tarihe geçen skor Tam 19 farkla yendiler Kadınlar Süper Ligi'nde tarihe geçen skor! Tam 19 farkla yendiler
İmamoğlu’nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu İmamoğlu'nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu
Memur emeklilerine çifte müjde Memur emeklilerine çifte müjde
7,7’lik deprem Bangkok’taki gökdeleni saniyeler içinde yerle bir etti 7,7'lik deprem Bangkok'taki gökdeleni saniyeler içinde yerle bir etti
973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi 973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi
Myanmar’da 7,7 büyüklüğünde deprem Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem

11:18 İmamoğlu’nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu İmamoğlu'nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu
10:42 Memur emeklilerine çifte müjde Memur emeklilerine çifte müjde
10:09 7,7’lik deprem Bangkok’taki gökdeleni saniyeler içinde yerle bir etti 7,7'lik deprem Bangkok'taki gökdeleni saniyeler içinde yerle bir etti
09:45 973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi 973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi
09:44 Myanmar’da 7,7 büyüklüğünde deprem Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem
17:34 Kadınlar Süper Ligi’nde tarihe geçen skor Tam 19 farkla yendiler Kadınlar Süper Ligi'nde tarihe geçen skor! Tam 19 farkla yendiler
17:26 Ünlü isimler iftar davetinde buluştu Ünlü isimler iftar davetinde buluştu
17:16 Burcu Esmersoy’un gizli yatırımı Toplam değeri 20 milyon TL’ye yaklaştı Burcu Esmersoy'un gizli yatırımı! Toplam değeri 20 milyon TL'ye yaklaştı
17:16 Bağışlanan organdan kuduz kapan adam hayatını kaybetti Bağışlanan organdan kuduz kapan adam hayatını kaybetti
17:15 12 Dev Adam’ın EuroBasket’teki rakipleri belli oldu 12 Dev Adam'ın EuroBasket'teki rakipleri belli oldu
17:11 RTÜK, Fatih Altaylı’ya 72 saat süre verdi RTÜK, Fatih Altaylı'ya 72 saat süre verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2025 12:09:18. #7.13#
SON DAKİKA: Çankırı'da Bayram Öncesi Araç Bakım Yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement