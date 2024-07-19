Çankırılı Sanatçı, Sıla Hasretini Gidermek İçin Türkü Besteledi - Son Dakika
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Yerel

Çankırılı Sanatçı, Sıla Hasretini Gidermek İçin Türkü Besteledi

Çankırılı Sanatçı, Sıla Hasretini Gidermek İçin Türkü Besteledi

Çankırı'da yaşayan sanatçı Nuri Özkan, Türkiye'nin farklı şehirlerinde ve yurtdışında yaşayan vatandaşların memleket hasretini azaltmak amacıyla türkü besteledi. Türkü, sosyal medya platformlarında büyük beğeni topladı ve gurbette yaşayan Çankırılılar tarafından özellikle sevildi.

19.07.2024 11:54
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Çankırı'da yaşayan bir sanatçı, Türkiye'nin farklı şehirlerinde ya da yurtdışında yaşayan vatandaşların sıla hasretini azaltmak için türkü besteledi. Sosyal medya platformlarında paylaşılan türkü büyük beğeni topladı.

Çankırı'da yaşayan ses sanatçısı Nuri Özkan, memleket hasreti çeken Çankırılılar için türkü bestelemek istedi. Çankırı'nın tüm ilçelerinin isimlerinin ve özelliklerinin geçtiği dizeleri kağıda döken Özkan, bestelediği türküyü seslendirdi. Sosyal medya platformlarında paylaştığı türkünün Türkiye'nin farklı şehirlerinde ve yurtdışında yaşayan vatandaşlardan büyük ilgi gördüğünü söyleyen Özkan, vatandaşların memleket hasretini yazdığı türkü ile gidermesinin kendisini mutlu ettiğini ifade etti.

"Çankırı'nın tüm ilçeleriyle birlikte özelliklerini anlatan cümleler var"

Türküyü yazmak için uzun süre çalıştığını belirten Özkan, "Çankırımız adına bir türkü oluşturmak istedim. Tabii bu birden oluşmadı, zaman zaman birikerek oluşan bir şeydi. Türkünün içerisinde Çankırı'nın tüm ilçeleriyle birlikte özelliklerini anlatan cümleler var. Her ilçenin özelliklerini bu türkünün içerisine kıta kıta yerleştirmeye çalıştım. İnsanlar bu türküyü dinledikçe kendilerini buldular, kendi yörelerine ait özellikleri dinledikçe mutlu oldular. Çankırılılar bu türküyü çok sevdi. Özellikle gurbette yaşayanlar daha çok ilgi gösterdi. Hatta çoğu zaman bu türküyü dinleyip memleket hasreti giderenler de oluyor" dedi. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çankırılı Sanatçı, Sıla Hasretini Gidermek İçin Türkü Besteledi - Son Dakika

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