Çarşamba Pazarı\'nın Kumaş Kısmı Yeni Alanına Taşınıyor

Çarşamba Pazarının kumaş kısmının taşınacağı alanda devam eden çalışmaları inceleyen Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, "Vatandaşlarımızın daha konforlu alışveriş yapabilmesi, esnafımızın ise daha uygun şartlarda hizmet sunabilmesi adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, Çarşamba Pazarının kumaş kısmının taşınacağı alanda devam eden çalışmaları inceledi. Çalışmada görevli birim müdürleri ile alanı gezen Başkan Şenol Dinç, "Çalışma arkadaşlarımız ile birlikte Çarşamba Pazarımızın kumaş kısmının taşınacağı Nilüfer ve 1139 no'lu caddelerimizde devam eden çalışmalarımızı inceledik. Vatandaşlarımızın daha konforlu alışveriş yapabilmesi, esnafımızın ise daha uygun şartlarda hizmet sunabilmesi adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehrimizin en hareketli ve renkli noktalarından biri olan Kumaş Pazarı inşallah kısa zamanda içerisinde yeni yerinde hemşehrilerimize hizmet vermeye başlayacak" diye konuştu.

Başkan Şenol Dinç, "Bu çerçevede yeni pazar alanımızda; geniş alışveriş alanı, esnafımıza uygun şartlar, yeni açılacak yan ve ara yollar ile trafik düzeni, ambulans ve itfaiye araçları için alternatif yollar, lavabo, mescit ve zabıta noktaları ile hem esnafımız hem de vatandaşlarımız rahat edecek. Hep birlikte daha düzenli ve güvenli bir alışveriş ortamı için attığımız adımın hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Pazarı yeri hakkında belediyeden yapılan bir diğer açıklamada ise, "Yeni yerine taşınacak olan Çarşamba Pazarının Kumaş Kısmında yeni oluşacak tezgahlar için ön talep başvuruları başlamıştır. Başvuruların Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne 8 Ağustos 2025 Cuma günü mesai bitimine kadar yapılması gerekmektedir. Detaylı bilgi, 444 25 54 - 1130 ve 444 25 54 - 1131 no'lu numaralar üzerinden alınabilir" ifadeleri kullanıldı. - SAKARYA