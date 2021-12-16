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Çayırova'da zabıtadan pazar denetimi - Son Dakika

Çayırova'da zabıtadan pazar denetimi

16.12.2021 13:25
Çayırova'da zabıtadan pazar denetimi

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, semt pazarlarında denetimlere devam ediyor.

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, semt pazarlarında denetimlere devam ediyor.

İlçede kurulan pazarları denetleyen zabıta ekipleri, tezgahları tek tek gezerek fiyat etiketi kontrolü, etiketlerin düzgün konulması ve rakamların okunabilir olması gibi hususları kontrol ederek, uyarılarda bulunuyor. Tüketici hakları ile ilgili bilgi veren ekipler, pandemi dolayısıyla HES kodu sorgulaması da gerçekleştiriyor. Pandemi nedeniyle kurallara uyulması konusunda titizlik gösteren zabıta ekipleri, maske, mesafe ve temizlik konusunda megafon ile vatandaşları ve pazarcı esnafına uyarılarda bulunuyor. - KOCAELİ

Çayırova'da zabıtadan pazar denetimi
Çayırova'da zabıtadan pazar denetimi

Zabıta Müdürlüğü, Pandemi, Zabıta, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çayırova'da zabıtadan pazar denetimi - Son Dakika


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