Çekerek Barajı'nda Balıkçılık Denetimi - Son Dakika
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Yerel

Çekerek Barajı'nda Balıkçılık Denetimi

Çekerek Barajı'nda balıkçılık faaliyetleri denetlendi, olumsuz duruma rastlanmadı.

20.11.2024 17:43
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Türkiye'nin 10'uncu büyük barajı denetlendi

YOZGAT - Türkiye'nin en büyük 10'uncu barajı olan Çekerek Barajı'nda balıkçılık faaliyetlerinin düzenli yapılması için ilgili kurumlar tarafından denetim yapıldı.

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde 2011 yılından itibaren su tutmaya başlayan Türkiye'nin 10'uncu büyük barajı olan Çekerek Barajı yöre halkının önemli geçim kaynaklarından biri olurken, Yozgat'ta İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı, Çekerek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile İl Tarım Müdürlüğü ekipleri denetimler gerçekleştiriyor.

Olumsuz bir durum ile karşılaşılmadı

Yozgat'ta sulama amaçlı inşa edilen baraj ve göletlerde artan balıkçılık faaliyetleri, bölge ekonomisine katkı sağlarken denetimlerle de destekleniyor. Yozgat'ta gümüş balığı, sazan ve kerevit gibi türlerin ağ ile avlanması ve bazı çiftçilerin sular altında kalan eski tarım alanlarında kurduğu kafeslerde alabalık yetiştirme çalışmaları Çekerek Barajı'nda devam ediyor. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ekipleri, ticari ve amatör balıkçılık yapanlar ile balık yetiştirme tesislerini denetliyor. Süreyya Bey Barajı'nda yapılan denetimlerde, kullanılan malzemeler ve yöntemler incelendi. Ekipler, ticari balıkçılar ve tesis çalışanlarına, ağların zarar görmemesi ve doğal yaşamın korunması için alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Denetimlerde herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığı bildirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çekerek Barajı'nda Balıkçılık Denetimi - Son Dakika

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