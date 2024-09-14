Çekmeköy Belediye Başkanı Kavun Festivaline Katıldı

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Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Türkiye'nin en önemli kavun üretim merkezlerinden birisi olan Sivas'ın Akıncılar İlçesi'nde her yıl yapılan Kavun Festivaline katılım sağlayarak çiftçilerden aldığı 25 ton kavunu Çekmeköy'de yaşayan vatandaşlara dağıttı.

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Sivas'ın Akıncılar ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Kavun Festivali'ne katılım sağladı. Sivas Vadi Federasyonu Genel Başkanı ve Çekmeköy Sivaslılar Dernek Başkanı İş insanı Yücel Aydın'ın da yer aldığı festivalde Başkan Çerkez, köylülerden yaklaşık 25 ton kavun alıp, Çekmeköy'de dağıttı.

"Çekmeköy Belediyesi olarak karınca kararınca işçilerimize destek olmak için buraya geldik"

Festivalin ev sahipliğini yapan Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç'in davetiyle kürsüye çıkan Çerkez, Türkiye'de özellikle çiftçilerin yaşadığı sorunları, sıkıntıları yakından takip ettiğini belirterek şunları söyledi: "Özellikle tarım politikalarından dolayı çiftçimiz büyük zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Türkiye'nin hemen her yerinde çiftçilerimiz tarladan hasadını toplayamıyor. Gübre, mazot ve işçilik bedellerinin artması nedeniyle ürünlerini toplamakta sıkıntı çektiklerini görüyoruz. Bu kapsamda biz de Çekmeköy Belediyesi olarak karınca kararınca işçilerimize destek olmak için buraya geldik. Çekmeköy'de yaşayan hemşehrilerimize burada sizlerin ürettiği kavunları dağıtacağız. Bu kapsamda yaklaşık 25 ton kavun aldık" diye konuştu. - İSTANBUL