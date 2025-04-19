Çekmeköy'de Gündüz Bakımevi Sayısı 8'e Çıkacak - Son Dakika
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Çekmeköy'de Gündüz Bakımevi Sayısı 8'e Çıkacak

Çekmeköy\'de Gündüz Bakımevi Sayısı 8\'e Çıkacak

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Sultançiftliği Mahallesi'ndeki gündüz bakımevi inşaatını ziyaret etti. Yeni eğitim yılına kadar tamamlanması planlanan projelerle birlikte ilçedeki bakımevi sayısının 8'e yükseleceğini duyurdu. Başkan Çerkez, bakımevlerinin ailelerin yaşam kalitesini artıran sosyal destek merkezleri olacağını vurguladı.

19.04.2025 09:31  Güncelleme: 09:41
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Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Sultançiftliği Mahallesi'nde yapımı devam eden gündüz bakımevini ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceledi. Yeni eğitim öğretim yılına kadar tamamlanması planlanan projelerle birlikte ilçedeki bakımevi sayısının 8'e çıkacağını belirten Başkan Çerkez, bakımevlerinin yalnızca birer eğitim kurumu değil, aynı zamanda ailelerin yaşam kalitesini artıran sosyal destek merkezleri olacağını söyledi.

Çekmeköy Belediyesi, çocuklara güvenli, nitelikli ve çağın gereksinimlerine uygun eğitim ortamları sunmak amacıyla gündüz bakımevi yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Sultançiftliği Mahallesi'nde inşaatı süren bakımevinde incelemelerde bulunan Başkan Orhan Çerkez, projenin son durumunu yerinde gözlemledi. Belediye ekiplerinden bilgi alan Başkan Çerkez, çocukların erken yaşta sosyal, zihinsel ve fiziksel gelişimini destekleyecek modern ve donanımlı bir altyapı oluşturulduğunu belirtti.

Bakımevi sayısı 8'e çıkacak

Alemdağ Mahallesi ve Merkez Mahallesi'nde yapımı tamamlanan iki gündüz bakımevi; modern eğitim imkanları, geniş oyun alanları, uzman öğretmen kadrosu ve 160 öğrencisi ile 2024-2025 eğitim öğretim döneminde faaliyete başladı. Çeşitli mahallelerde çalışmaları devam eden 6 gündüz bakımevinden olan Yuvamız Çekmeköy Merkez Mahallesi Mustafa Saffet Çocuk Gündüz Bakımevi'nde kaba inşaat çalışmaları tamamlandı. Ömerli ve Güngören Mahallelerinde bulunan gündüz bakımevlerinde ise dönüşüm çalışmaları devam ederken; Kirazlıdere, Çatalmeşe ve Sultançiftliği Mahallelerinde ise gündüz bakımevlerinde temel atma işlemleri tamamlandı. Sayılarının her geçen gün arttığı bakımevlerinin, çocuklar için gelişim destekleyici ortamlar sunmasının yanı sıra ailelerin sosyal hayatını kolaylaştıran önemli merkezler olması hedefleniyor.

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, "Biz mazbatayı aldığımızda bir söz vermiştik. 'Halkın belediyesi halkın hizmetinde' demiştik. Bu doğrultuda geçtiğimiz dönemden kalan bazı işgaliye alanlarını tahliye ederek halkımıza kazandırdık ve kendi sosyal tesislerimizi kurduk. Yüzde 40'ı tamamlanan bir kreşimiz vardı, kısa zamanda burayı da tamamladık. Bir de Alemdağ'dan bulunan bir hizmet binamızda dönüşümü tamamlayıp 4 ay gibi kısa bir sürede 2 kreşimizi hizmete açtık. Kreşlerimizde 160 öğrencimiz eğitim görüyor. Farklı mahallelerimizde bunun gibi devam eden inşaatlarımız var. Ayrıca Merkez Mahallemizde kaba inşaatı bitmiş bir kreşimiz daha bulunuyor. Toplamda 4 adet kaba inşaatı tamamlanan kreşimiz mevcut. Ayrıca kullanılmayan hizmet binalarımız var. Onlar da fizik olarak kreş olmaya çok uygun. Dönüşümlerini tamamlayıp bu hizmet binalarını da kreşe çevireceğiz. 2026 eğitim öğretim yılında 8 kreş ile birlikte Çekmeköy halkımıza, çocuklarımıza, annelerimize hizmet vereceğiz. Bunun yanında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın da yapmış olduğu 2 kreş daha var, onlar da tamamlandı. Kreşler, çalışan anneler için çok önemli. Ekonomik şartlar çok ağır, özel kreşler pahalı olduğundan anneler çalışamıyor. Bu gibi konularda aile ekonomilerine fayda sağlayacağını düşünüyorum. Umarım 2026 yılında binin üzerinde çocuğumuza kreşlerde hizmet vereceğiz" dedi.

Başkan Çerkez, "Bunun yanı sıra genelde ilçemizde cenazeler sonrası taziye yapmak için geniş alanlara ihtiyaç duyuyorduk. Bu ihtiyacı taziye çadırları ile karşılıyorduk. Alan olmadığı için çadırları yola ya da uygun bir alan kuruyorduk. Yol kapanıyor ya da ciddi çevre sorunları oluşuyordu. Bu sorunu da gidermek için Soğukpınar Mahallemizde bir camimizin altını yeniden yapılandırarak taziye evi açtık. Mehmet Akif Mahallemizde bulunan camimizin alt katında bir taziye evi için çalışmalara başladık. Çatalmeşe Mahallemizde ise yeniden inşa etmeye başladığımız camimizde kapsamlı bir taziye evi ve aşevi bulunacak. Yine komşularımızın talepleri doğrultusunda geçmiş dönemde özel olarak işletilen bir alanda yeni bir yapı imal ederek emekli lokali ve kültür evi yaptık. Güngörmüş büyüklerimiz burada hoş vakit geçirip eğleniyorlar. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz oluyor. Her şey güler yüzlü Çekmeköylüler için diyerek çıktığımız bu yolda hedefimiz doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çekmeköy'de Gündüz Bakımevi Sayısı 8'e Çıkacak - Son Dakika

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