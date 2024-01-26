 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çekmeköy İstihdam Fuarı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Çekmeköy İstihdam Fuarı Başladı

İşverenler ile iş arayan binlerce vatandaşı buluşturan Çekmeköy Belediyesi'nin, İŞKUR işbirliği ile düzenlediği 'Çekmeköy İstihdam Fuarı' başladı. Fuarda 75 tane işveren firması yer alıyor ve iş arayan vatandaşlar ile görüşme imkanı sağlanıyor.

Çekmeköy İstihdam Fuarı Başladı
26.01.2024 - 09:59,  Güncelleme: 10:04
Abone Ol

İşverenler ile iş arayan binlerce vatandaşı buluşturan Çekmeköy Belediyesi'nin, İŞKUR işbirliği ile düzenlediği "Çekmeköy İstihdam Fuarı" başladı.

"Burada İş Var" sloganıyla Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'ın ev sahipliğinde gerçekleşen fuar açılışına Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik, İŞKUR İstanbul İl Müdürü Uğur Oto, MHP Çekmeköy İlçe Başkanı Tahsin İnce, meclis üyeleri, firma yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışın ardından fuarda stantları gezen Başkan Poyraz, işveren temsilcileri ve iş arayan vatandaşlarla sohbet etti.

25-26-27 Ocak tarihlerinde Madenler Meydanı'nda açık olacak olan fuar 10.00-18.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet veriyor. 75 firmanın yer aldığı İstihdam Fuarı'nda iş arayan vatandaşlar, işverenler ile görüşme imkanı buluyor.

"Fuarda 75 tane işveren firmamız var"

İstihdam Fuarı açılışında konuşan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, "Milletimiz zaman zaman iş bulma noktasında sıkıntılar yaşıyor. Bizde bu konuda aslında belediye olarak yılın her günü çalışıyoruz. Son 3 yılda 3 bin insanımıza istihdam sağladık, iş bulduk. Ama bugün burada hizmeti vatandaşlarımızın ayağına getirelim istedik. Fuarda 75 tane işveren firmamız var. Vatandaşlarımıza 3 gün boyunca burada kendilerine uygun çalışabilecekleri, alın terini emeğe döndürebileceği ve sonunda da kazandığı ile evine rızkını götüreceği iş bulma imkanı sağlayalım istedik. Daha ilk günden bile yüzlerce insanımız buraya firmalara müracaat etmek için geldiler. Tabi ki biz de bir yerel yönetim olarak bu tarz etkinliklere imza attığımız için mutluyuz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Çekmeköy, İŞKUR, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çekmeköy İstihdam Fuarı Başladı - Son Dakika


12:47
Dikkatli izleyiciler hemen fark etti! İnci Taneleri dizisindeki Yılmaz Güney detayı Dikkatli izleyiciler hemen fark etti! İnci Taneleri dizisindeki Yılmaz Güney detayı
12:40
Ticari araç sürücülerinde yaş şartı 1 yıl daha uzatıldı Ticari araç sürücülerinde yaş şartı 1 yıl daha uzatıldı
11:36
Muharrem İnce partisinin yerel seçim kararını duyurdu Muharrem İnce partisinin yerel seçim kararını duyurdu
11:35
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan için sürpriz karar Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan için sürpriz karar
11:34
10 ünlü tavuk markasına soruşturma 10 ünlü tavuk markasına soruşturma
11:16
Trafikte eşiyle tartışan adamı bulup tetikçiye kurşunlattı Trafikte eşiyle tartışan adamı bulup tetikçiye kurşunlattı
11:16
Emekli memurların zam farkı ödemesi bugün başlıyor Emekli memurların zam farkı ödemesi bugün başlıyor
11:14
AKOM tarih verdi! İstanbul'a pazar günü kar yağışı geliyor AKOM tarih verdi! İstanbul'a pazar günü kar yağışı geliyor

Son Dakika
12:47 Dikkatli izleyiciler hemen fark etti! İnci Taneleri dizisindeki Yılmaz Güney detayı
12:40 Ticari araç sürücülerinde yaş şartı 1 yıl daha uzatıldı
11:36 Muharrem İnce partisinin yerel seçim kararını duyurdu
11:35 Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan için sürpriz karar
11:34 10 ünlü tavuk markasına soruşturma
11:16 Trafikte eşiyle tartışan adamı bulup tetikçiye kurşunlattı
11:16 Emekli memurların zam farkı ödemesi bugün başlıyor
11:13 Malatya'yı sallayan 5.2'lik depreme canlı yayında yakalandılar
11:14 AKOM tarih verdi! İstanbul'a pazar günü kar yağışı geliyor
11:10 Şarkıcı Taylor Swift'in yapay zeka tarafından oluşturulan müstehcen fotoğrafları yayınlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 13:04:41. #1.11#
SON DAKİKA: Çekmeköy İstihdam Fuarı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement