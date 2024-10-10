Çekya'dan Mardin'e İslam’a Geçiş - Son Dakika
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Çekya'dan Mardin'e İslam’a Geçiş

Çekya\'dan Mardin\'e İslam’a Geçiş

Çekya'da Mardinli gençle tanışan Gabriella, Müslüman olarak Berçem ismini aldı.

10.10.2024 09:36
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Çekya'da çalıştığı iş yerinde Mardinli genç ile tanışarak daha sonra gelin gelen Gabriella, Berçem ismini alarak Müslüman oldu.

Mardin'in Derik ilçesine bağlı Ballı köyünde yaşayan Mehmet Ali Budak, 19 yıl önce Çekya, eski adıyla Çek Cumhuriyetine yerleşti. Burada bir iş yerinde çalışmaya başlayan Budak, Gabriella ile tanıştı. Tanıştıkları günden itibaren birbirlerini tanımaya başlayan Gabriella ve Budak, evlenmeye karar verdi. Bir süre sonra Türkiye'ye gelmeye karar veren çift, Mardin'in Derik ilçesine geldi. Gabriella, burada Müslüman olmaya karar verdi. Derik Müftülüğünde kelimeişehadet getiren Gabriella, Berçem ismini alarak Müslüman oldu.

Mehmet Ali Budak, 2005 yılında Çek Cumhuriyeti'ne yerleştiğini ve orada kebapçı olarak işe başladığını, çalıştığı yerde Gabriella ile tanıştığını ve arkadaş olduklarını, samimiyetleri ilerledikçe kendisine İslam dinini anlattığını, onun da İslam dinini çok güzel bulduğunu ve araştırmaya başladığını söyledi.

"Türban taktığı için ırkçı söylemlere maruz kaldı"

Gün geçtikçe Gabriella'nın İslam'la ilgili sorular sormaya başladığını ifade eden Budak, "Bir gün yanıma gelerek 'ben türban takmak istiyorum' dedi. Bunu çok güzel karşıladım. O günden itibaren türban takmaya başladı. Ne yazık ki kısa bir zamandan sonra türban taktığı için ırkçı söylemlere maruz kaldı. Ailesi bile kızını reddedecek duruma geldi. Maalesef ne kadar destek çıksam da tepkilere dayanamadı ve türban takmayı bıraktı. Ben hep ona dinimizde zorlamanın olmadığını söyledim. Birlikteliğimize ailesi çok karşıydı. Bir Müslümanla beraber olmanın kötü olduğunu söylüyordu. Bütün baskılara rağmen bu sefer korkularını yenip, benimle evlenme kararı aldı. Evlendiğimizde Müslüman olduğumuz için ailesinden hiç kimse düğünümüze katılamadı. Sadece annesi katıldı. Evlendikten sonra zorluklar içinde galip gelen yine dinimiz oldu. Bana defalarca Müslüman olmak istediğini söyledi. Ben ise dinimizin kurallarını anlattım, haram ve helali anlattım. Kısa bir süre sonra Türkiye'ye gelme kararı aldık. Türkiye'ye geldikten sonra insanlarımızın ona verdiği saygıyı ve sevgiyi hissetti. Bu Müslüman olması için verdiği kararı daha çok pekiştirdi. Yanıma gelip Müslüman olmak istediğini söyledi. Babama ve anneme anlattım. Duygularına hakim olamadıkları için ağladılar. Köyümüzün imamı ile irtibata geçip, Derik Müftülüğü eşliğinde Müslüman olma merasimi gerçekleşti. Eşim Gabriella Budak yeni ismi Berçem Budak, kelimeişahadet getirerek Müslüman oldu" dedi. - MARDİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çekya'dan Mardin'e İslam’a Geçiş - Son Dakika

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