Celil Anık Gözaltında

Yerel

Serinkanlılığı hayrete düşürdü, bina yanarken o işine devam etti

(İZMİR)- Görevi kötüye kullanma, zimmet, resmi belgede sahtecilik, denetim görevini ihmal ederek zimmet veya irtikaba neden olmak suçlarından 5 yıl hapis cezası alan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, dün Gaziemir ilçesinde yakalandı. Anık'ın bugün cezaevine sevk edilmesi bekleniyor.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık hakkında zimmet suçundan kesinleşen 5 yıllık hapis cezasının infazına geçildi. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesi'nin kararıyla görevi kötüye kullanma, zimmet, resmi belgede sahtecilik, denetim görevini ihmal ederek zimmet veya irtikaba neden olmak suçlarından aldığı 5 yıllık hapis cezası onanan Anık, kararın kesinleşmesinin ardından firari konuma düşerek infaz hakimliğine başvuruda bulunmamıştı.

Bunun üzerine çıkan yakalama kararının ardından Anık, dün Gaziemir ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Geceyi Gaziemir Polis Merkezi Amirliği'nin de bulunduğu karakolda nezaret altında geçiren Anık'ın gün içinde gerekli işlemlerin yapılmasının ardından kesinleşen hapis cezasınının infazı için cezaevine sevk edilmesi bekleniyor.