Cemevine çirkin provokasyon - Son Dakika
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Cemevine çirkin provokasyon

14.10.2022 11:24

Cemevine çirkin provokasyon Sanatçı olduklarını söyleyen kişilerin cemevine bıraktığı şüpheli çanta bomba imha ekipleri tarafından patlatılırken, 5 kişi gözaltına alındı Kayseri'de kendilerini sanatçı olarak tanıtan 5 kişi, cemevine beze sarılı balta ve çanta bırakarak uzaklaştı.

Cemevine çirkin provokasyon

Sanatçı olduklarını söyleyen kişilerin cemevine bıraktığı şüpheli çanta bomba imha ekipleri tarafından patlatılırken, 5 kişi gözaltına alındı

KAYSERİ - Kayseri'de kendilerini sanatçı olarak tanıtan 5 kişi, cemevine beze sarılı balta ve çanta bırakarak uzaklaştı. Şüpheli çanta bomba imha ekipleri tarafından patlatılırken, olaya karışan 5 kişi polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, dün Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Hacı Bektaş Caddesi üzerinde bulunan cemevinde meydana gelen olayda merdivenlerde şüpheli bir çanta gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Cemevine gelen ekipler, yaptıkları incelemede merdivenlerde bir çanta, kırmızı renkli beze sarılı balta ve 1 adet tespihin olduğunu gördü. Çevredeki kameraları inceleyen ekipler, beyaz renkli bir otomobille 5 şahsın cemevine geldiğini, bir şahsın video çektiğini, 2 şahsın ise cemevi merdivenlerinde bulunan malzemeleri bırakarak ayrıldıklarını belirledi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, özel kıyafetlerini giyen bomba imha ekipleri de çantayı kontrollü bir şekilde patlattı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olaya karışan ve kendilerini sanatçı olarak tanıtan S.A., H.A., B.A., S.Ö. ve C.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Öte yandan, şahısların kimliğinin kısa zamanda tespit edilmesinde Kayseri Valiliği tarafından genel güvenlik tedbirleri çerçevesinde sayısı arttırılan güvenlik kameralarının etkili olduğu öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Cemevine çirkin provokasyon - Son Dakika

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