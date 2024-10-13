Çeşme'de Damla Sakızı Gastronomisi - Son Dakika
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Yerel

Çeşme'de Damla Sakızı Gastronomisi

Çeşme\'de Damla Sakızı Gastronomisi

Mustafa Dumanlıdağ, damla sakızını yemeklerde kullanarak Çeşme'nin gastronomisini geliştirmeyi hedefliyor.

13.10.2024 10:16
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Çeşme'nin coğrafi işaretli damla sakızı, tatlı, kurabiye, reçel ve dondurmanın dışında salata, mezeler ve ana yemeklerde de kullanılacak. Alaçatı'daki, Golden Palm Awards ödüllü Avrasya Ocakbaşı ve Ev Yemekleri Lokantası'nın sahibi Mustafa Dumanlıdağ, denemelerin başarı ile sonuçlandığını belirterek, damla sakızını Çeşme'nin restoranlarında menülere eklemeyi hedeflediklerini söyledi.

Ekonomik değeri yüksek olan ve Çeşme'nin komşusu Sakız Adası'nın ekonomisine büyük katkı sağlayan sakız ağacının Çeşme ve Çeşme yarımadasında da yetişmesi ve yüksek kalitede damla sakızı elde edilmesi üzerine sakız ağacı sayısının artması için çalışmalar da yoğunlaştı. Çeşmeli sakız üreticileri Hasan Ege Tütüncüoğlu ve İbrahim Topal, dalda köklendirme yönetimiyle elde ettikleri 10 bin fidanı toprakla buluştururken, 20 bin fidanı da bu yıl içinde toprakla buluşturmaya hazırlanıyor. Tütüncüoğlu ve Topal, 5 yıl içinde 100 bin sakız ağacı hedefine ulaşmayı amaçlıyor.

Çeşme'deki sakız ağaçlarından geçtiğimiz yıl 50 kilonun üzerinde damla sakızı hasadı yapılırken, bu yıl hasat miktarı 100 kiloya yaklaştı. Sakız ağacı sayısının artması, dalda köklendirme yöntemiyle 5 yıl içinde damla sakızı hasadı yapılabilmesi nedeniyle damla hasadı miktarının da hızla artması bekleniyor.

"Damla sakızını, ana yemeklerde de öne çıkarmaya çalışıyoruz"

Çeşme'de yaygın olarak reçeli, kurabiyesi, dondurması yapılan ve tatlılarda da kullanılan damla sakızının salatalarda, mezelerde ve yemeklerde kullanılması çalışmaları da olumlu sonuç verdi. Golden Palm Awards ödüllü Avrasya Ocakbaşı ve Ev Yemekleri Lokantası'nın sahibi Mustafa Dumanlıdağ, damla sakızını Çeşme'de bilinen geleneksel kullanımın ötesine taşıyarak ana yemeklerde de öne çıkarmaya çalıştıklarını söyledi.

Dumanlıdağ, damla sakızını ilk kez salata, meze ve şevketi bostan yemeğinde kullanırken, yaptığı yemekleri sakız üreticileri Hasan Ege Tütüncüoğlu, İbrahim Topal, Çeşmeköy Kooperatifi Başkanı Kazım Beyaz, 7 yemek kitabı bulunan Süleyman Dilsiz ve yerel gazetecilere ikram ederek, görüşlerini aldı.

"Damla sakızlı lezzetleri Çeşme'deki restoran menülerine eklemeyi planlıyoruz"

Dumanlıdağ, damla sakızı ile ilgili yaptığı araştırmalar sonucunda Osmanlı ve Türk mutfağında damla sakızının sadece tatlılarda değil, et marinasyonları ve ana yemeklerde de kullanıldığını keşfetti. "Önceki senelerde de bir televizyon programında damla sakızlı soğan yahnisi hazırladık ve çok beğenildi. Şimdi bu lezzeti daha geniş kitlelere ulaştırmak istiyoruz," diyen Dumanlıdağ, damla sakızını Çeşme'nin restoranlarında menülere eklemeyi planladıklarını belirtti. Damla sakızlı mezeler ve salata soslarıyla menülerini zenginleştirerek bu eşsiz lezzeti gastronomiye kazandırmayı amaçladıklarını da sözlerine ekledi.

"Çeşme gastronomisi yeni bir boyut kazanabilir"

Damla sakızı üreticileri İbrahim Topal ve Hasan Ege Tütüncüoğlu da Mustafa Dumanlıdağ'ın projesine destek verirken, Sakız Adası'nda damla sakızının geniş bir mutfak kültürüne sahip olduğunu, balıktan ete, makarnadan içeceklere kadar birçok yemekte kullanıldığını keşfettiklerini belirterek, Çeşme'de de bu kültürün yaygınlaşabileceğine inandıklarını ifade ettiler. Sakız üreticileri Tütüncüoğlu ve Topal, "Çeşme'de damla sakızının daha fazla kullanıldığı bir mutfak kültürü oluşturmak istiyoruz. Şeflerimiz bu projeye sahip çıkarsa, Çeşme gastronomisi yeni bir boyut kazanabilir" diye belirttiler. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çeşme'de Damla Sakızı Gastronomisi - Son Dakika

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