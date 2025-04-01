Çeşme'de Sağanak Yağış ve Şimşekler

Çeşme'de şimşekler geceyi aydınlattı

İzmir Çeşme ve Karaburun'da sağanak yağış

İZMİR - İzmir'in Çeşme ve Karaburun ilçelerinde zaman zaman hakim olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Öte yandan, Çeşme açıklarında çakan şimşekler geceyi aydınlattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamanın ardından İzmir'in Çeşme ve Karaburun ilçelerinde yer yer sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağışlar birlikte Çeşme açıklarında ardı ardına çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Gökyüzündeki şimşekler adeta geceyi aydınlatırken, o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.