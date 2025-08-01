Çeşme\'de Su Kesintileri 10 Saate Çıkarıldı

İZMİR (İHA) – İzmir'in turistik merkezlerinden Çeşme'de, kuraklık ve yaz sezonunda artan nüfus nedeniyle başlatılan günlük su kesintileri 7 saatten 10 saate çıkarıldı.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ilçenin su ihtiyacının Kutlu Aktaş Barajı ve yer altı kuyularından karşılandığı hatırlatılarak, barajdaki su rezervinin yüzde 5'in altına düştüğü belirtildi. Açıklamada, "Kutlu Aktaş Barajı'nın su rezervinin yüzde 5'in altına düşmesi, turizm ve yaz sezonu içinde Çeşme ilçesinde artan nüfusa bağlı olarak su ihtiyacının pik değerlere ulaşması nedeniyle, mevcut kaynaklar ile su ihtiyacının karşılanabilmesinde kritik noktaya gelinmiş olup, tüm Çeşme genelinde su kesintisi uygulaması aşamasına geçilmesi zorunluluğu ortaya çıkmış, 26.07.2025 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Bu doğrultuda; 31.07.2025 saat 23.00 ile 01.08.2025 saat 09.00 arasında toplam 10 saat olarak kesinti süresi uzatılması gerekliliği doğmuştur. Sonraki günlerde de periyodik olarak aynı saatlerde tüm Çeşme genelinde zorunlu su kesintisi uygulaması yapılacaktır" denildi. - İZMİR