Çeşme'de Suç Çetesi Çökertildi

Çeşme'de suç örgütüne operasyon: 3 tutuklama

İZMİR - İzmir'in Çeşme ilçesinde polis ekipleri tarafından belirlenen suç örgütüne gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çeşme Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, liderliğini S.A.'nın yaptığı suç örgütünü belirleyerek şebekeye yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Çeşme Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği, Çeşme İstihbarat Büro Amirliği, Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü, Çeşme Narkotik ve jandarma ekipleri tarafından adreslere baskınlarda 3 örgüt mensubu yakalandı. Operasyonun devamında ise yine aynı şebekeye bağlı olduğu tespit edilen şüphelinin çiftlik evine yönelik baskın yapıldı.

Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda, 4 tabanca, 1 tüfek ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sAevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Suç örgütü S.A.'nın yurt dışında olduğu ve yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.