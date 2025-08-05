Çetin Ayvalık Bilecik İl Tarım Müdürü Oldu

Bilecik'te 4 Ağustos 2025 tarihi itibariyle Çetin Ayvalık, Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü olarak görevine başladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın tensipleriyle Çetin Ayvalık, Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü olarak atandı. Görevine başlamasının ardından bir açıklamada bulunan İl Müdürü Ayvalık, Bilecik gibi tarihi ve köklü bir şehirde görev yapacak olmanın heyecanını yaşadığını belirterek, "Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'nın tensipleriyle 4 Ağustos 2025 tarihi itibariyle Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevine başlamış bulunmaktayım. Tarihimizin temellerinin atıldığı köklü şehir Bilecik'te, il ve ilçe ekip arkadaşlarımla birlikte yapacağımız çalışmaların heyecan ve sorumluluğu içerisindeyim. Takım çalışması anlayışı ile Bilecik tarımına, üreticilerimize, kurum paydaşlarımıza ve vatandaşlarımıza güzel ve başarılı hizmetler yapma dileğiyle. Allah utandırmasın" dedi. - BİLECİK