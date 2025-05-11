Ceylan Karavil Park AVM\'de Anneler Günü Kutlandı

Diyarbakır'da Ceylan Karavil Park AVM, düzenlediği etkinliklerle Anneler Günü'nü kutladı.

Ceylan Karavil Park AVM, alışveriş ve eğlencenin yanı sıra kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapmaya devam ediyor. AVM yönetimi, Anneler Günü'nü, çocuklar ve annelerine düzenlediği etkinliklerle kutladı. Çocuklar, anneleri için yazdıkları şiirleri okuyup Annelerinin gününü kutladı. Etkinlik, çeşitli oyunların oynanmasıyla devam ederken annelere AVM yönetimi tarafından hediyeler verildi. - DİYARBAKIR