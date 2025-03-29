Ceylanpınar'da 500 Çocuğa Bayramlık - Son Dakika
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Yerel

Ceylanpınar'da 500 Çocuğa Bayramlık

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 500 çocuğa bayramlık elbise ve ayakkabı dağıtıldı.

29.03.2025 19:04
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Sınırda 500 çocuk bayramlık elbise ve ayakkabı sevinci yaşadı

ŞANLIURFA - Suriye sınırının sıfır noktasında yer alan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, 500 çocuğa bayramlık elbise ve ayakkabı dağıtıldı.

Suriye sınırının sıfır noktasında yer alan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocukları, bayramda unutulmadı. Çocuklar mutlu olsun yeter ekibi olarak bilinen gönüllü grup, çocuklara bayramlık aldı. Çocukları tek tek evden alıp mağazaya götürüp giydiren gönüllüler, daha sonra çocukları tekrar evlerine bıraktı. gönüllüler çocuklara çikolata ile şeker de dağıttı. Gönüllerin temsilcisi Elif Bulut, "On yıldır olduğu gibi bu yılda, 500 çocuğumuzu giydirdik. Şanlıurfa, İstanbul, Adana ve bir çok şehrimizde, bir çok çocuğumuzu giydirdik. Bayram mutluluğu yaşıyoruz. Herkese iyi bayramlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ceylanpınar'da 500 Çocuğa Bayramlık - Son Dakika

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