Üye Girişi
Cezaevi personel servisine silahlı saldırı - Son Dakika

Cezaevi personel servisine silahlı saldırı

20.01.2022 19:49

Cezaevi personel servisine silahlı saldırı Park halindeki cezaevi personel servisine silahlı saldırı düzenlendi Denizli'de cezaevi personellerini taşıyan özel bir firmaya ait servis otobüsü, kimliği belirsiz şüpheliler tarafından kurşunlandı.

Cezaevi personel servisine silahlı saldırı

Park halindeki cezaevi personel servisine silahlı saldırı düzenlendi

DENİZLİ - Denizli'de cezaevi personellerini taşıyan özel bir firmaya ait servis otobüsü, kimliği belirsiz şüpheliler tarafından kurşunlandı. Şüphelilerin kullandığı iddia edilen araç ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; gece saatlerinde kimliği belirsiz şüpheliler otomobille geldikleri olay yerinde, ceza infaz kurumunda çalışan personelleri taşıyan özel bir firmaya ait park halindeki otobüsü kurşunladı. Olayın ardından şüpheliler hızla bölgeden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde otobüsün yanına gelen şoför, camların parçalandığını ve araçta kurşun izlerinin olduğunu görerek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolu kapatarak geçişlerini durdurdu. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin olduğu değerlendirilen otomobilin geçiş anı kamerada

Öte yandan; cezaevi servis aracını kurşunlayan ve şüphelilerin olay yerinden gitti otomobil olduğu değerlendirilen an ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Cezaevi personel servisine silahlı saldırı
Cezaevi personel servisine silahlı saldırı
Cezaevi personel servisine silahlı saldırı

YORUMLAR
500

Tragger, Denizli, Saldırı, Cezaevi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Cezaevi personel servisine silahlı saldırı - Son Dakika


Abdest almak isterken cami tuvaletinde yaşamını yitirdi Abdest almak isterken cami tuvaletinde yaşamını yitirdi         
19:45
Acı çeken hastayı sosyal medyada paylaşan sekreter görevinden alındı Acı çeken hastayı sosyal medyada paylaşan sekreter görevinden alındı         
19:35
Yatak odasından gelen seslere koşan genç, katil oldu Yatak odasından gelen seslere koşan genç, katil oldu         
16:55
Öğrencisini dövdüğü için öğretmenlikten alınan adam, Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memurluk yapacak Öğrencisini dövdüğü için öğretmenlikten alınan adam, Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memurluk yapacak         
16:34
Saldırgan, daha önce rahatsız ettiği hemşireyi başından vurarak öldürdü Saldırgan, daha önce rahatsız ettiği hemşireyi başından vurarak öldürdü         
15:37
CHP'li Özgür Özel'den çok konuşulacak iddia: Berat Albayrak bir kere daha Kabine'ye dönebilir CHP'li Özgür Özel'den çok konuşulacak iddia: Berat Albayrak bir kere daha Kabine'ye dönebilir         
15:32
2 gün boyunca yağan kar şehirde hayatı felç etti! Buzlanan yolda zincirleme kaza meydana geldi 2 gün boyunca yağan kar şehirde hayatı felç etti! Buzlanan yolda zincirleme kaza meydana geldi         
14:35
Müge Anlı canlı yayında hastalığından bahsetti: Sonucu görseniz bu kadına yayına nasıl çıkıyor dersiniz Müge Anlı canlı yayında hastalığından bahsetti: Sonucu görseniz bu kadına yayına nasıl çıkıyor dersiniz         
14:11
Zincir marketlerin zam komplosunu Rekabet Kurumu Başkanı da onayladı Zincir marketlerin zam komplosunu Rekabet Kurumu Başkanı da onayladı         
12:48
Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz         
12:05
Havada tuhaf tepki! Pilot "Mesaim bitti" dedi ve acil iniş yaparak seferi tamamlamayı reddetti Havada tuhaf tepki! Pilot "Mesaim bitti" dedi ve acil iniş yaparak seferi tamamlamayı reddetti         
11:36
BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir         
10:46
Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak         
10:19
İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı! İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı!         
10:19
TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu         
09:25
Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi         
09:04
Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar         
08:50

Son Dakika Haberleri
19:35 Acı çeken hastayı sosyal medyada paylaşan sekreter görevinden alındı
19:36 Güzel oyuncu İrem Sak, Furkan Korkmaz'la olan aşkını itiraf etti
19:33 PKK'nın Afrin'de düzenlediği terör saldırısında can kaybı 6'ya yükseldi
19:22 Canlı yayında muhabire araba çarptı! Sözleri, haber spikerinin boğazına düğümlendi
19:21 Son Dakika: Türkiye'de 20 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 166 kişi vefat etti, 71 bin 843 yeni vaka tespit edildi
19:20 Alanyaspor, Hatayspor'a gol oldu yağdı
19:05 Galatasaray'dan Kasımpaşa'ya sürpriz ilk 11!
18:59 Son Dakika: Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 50 bin TL tazminat ödeyecek
18:54 Mario Balotelli dünyanın en zengin takımını da peşine taktı
18:42 Hemşire Ömür Erez'i katleden Rahmi Uygun, cinayetten sonra çay içerken yakalanmış
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2022 19:57:08. #1.13#
SON DAKİKA: Cezaevi personel servisine silahlı saldırı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement