Fransız Charlie Hebdo dergisi, binlerce vatandaşımızın yaşamını yitirdiği depremle alay etti! Sosyal medyada tepkiler çığ gibi - Son Dakika
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Fransız Charlie Hebdo dergisi, binlerce vatandaşımızın yaşamını yitirdiği depremle alay etti! Sosyal medyada tepkiler çığ gibi

07.02.2023 10:35

Müslümanların inançlarına hakaret eden karikatürler yayınlayan Fransız Charlie Hebdo dergisi, binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği deprem felaketiyle de alay etti. Dergide yayınlanan karikatürde yıkık binalar çizilerek üzerine de "Tank yollamaya bile gerek yok" ifadeleri yazıldı. Dergideki çizimlerin kısa sürede sosyal medyada tepki çekmesinin ardından "İnsanlığınız nerede?" yorumları yapıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Türkiye'nin 10 şehrinde ve Suriye'de binlerce insanın ölümüne neden oldu. Türkiye tüm kurumları ve halk desteği ile deprem için seferber olurken tüm dünyadan da destek mesajları yağdı.

"TANK GÖNDERMEYE BİLE GEREK YOK"

Daha önce Müslümanların inançlarına hakaret eden karikatürler yayınlayan Fransız Charlie Hebdo dergisi ise depremle alay ederek provokatif bir karikatürü 'Günün çizimi' olarak yayınladı. İnsanlıktan ve vicdandan uzak çizimde, yıkık binalar resmedilerek 'Türkiye depremi' ibaresine yer verildi ve yorum olarak " Tank göndermeye bile gerek yok" yazıldı. Küstah karikatür derginin Twitter hesabından da yayınlandı.

Charlie Hebdo, depremle alay etti

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Paylaşımın ardından birçok sosyal medya kullanıcısı, söz konusu tweet'in altına yorum yaptı. Vatandaşlar yapılan kapağın utanç verici olduğunu belirtip isyan etti.

O yorumlardan bazıları:

Charlie Hebdo, depremle alay etti
Charlie Hebdo, depremle alay etti
Charlie Hebdo, depremle alay etti
Charlie Hebdo, depremle alay etti
Kaynak: İHA
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Charlie Hebdo, Kahramanmaraş, Türkiye, Yerel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fransız Charlie Hebdo dergisi, binlerce vatandaşımızın yaşamını yitirdiği depremle alay etti! Sosyal medyada tepkiler çığ gibi - Son Dakika

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