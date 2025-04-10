CHP Ardahan'dan İmamoğlu İçin İmza Kampanyası

Haber: Özkan KARAKAYA

(ARDAHAN) - CHP Ardahan İl Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun özgürlüğü ve erken seçim talebiyle başlatılan imza kampanyası devam ediyor.

CHP Ardahan İl Başkanı Yalçın Taştan, Perşembe Pazarı'nda gerçekleştirilen kampanya standında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin içinde bulunduğu zor durumu ve kampanyanın önemini vurguladı. Taştan, şunları kaydetti:

"10 Nisan Perşembe Pazarı'ndayız, adayım yanımda, sandığım önümde, Ekrem İmamoğlu'na imza kampanyamıza devam ediyoruz. Türkiye çok zor bir süreçten geçiyor. Adaletin, hukukun olmadığı bir süreçten geçiyoruz. Genel Başkanımızın da dediği gibi bir cunta var, o cunta tarafından darbe yapılıyor. 19 Mart'ta yapılan darbe girişimini halkımız, Saraçhane'de bertaraf etti. Şimdi Türkiye'yi ayağa kaldırmak için, belediye başkanlarımızı cezaevinden çıkarmak için mücadelemize devam ediyoruz. Onlar içeriden çıkıncaya kadar durmak yok. Meydanlarda olacağız, mitinglerde olacağız, alanlarda olacağız. İmza kampanyasını 30 milyonla yeneceğiz. Buna inanıyoruz, bu azimdeyiz, bu kararlıktayız. Bu kötü gidişe dur diyeceğiz."