CHP Bursa İl Teşkilatı Bayramlaşma Programında Buluştu

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CHP Bursa İl teşkilatı, bayramlaşma programında bir araya geldi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa'yı dünya kentleri ile yarışır hale getireceklerini söyledi.

CHP İl Başkanlığı tarafından Reşat Oyal Kültür Parkı'ndaki bayramlaşma törenine CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP Bursa Milletvekilleri Kayıhan Pala, Orhan Sarıbal, Hasan Öztürk, ilçe belediye başkanları ve parti üyelerinin katıldı.

Tüm Bursalıların Ramazan Bayramı'nı kutlayarak konuşmasına başlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Hepinizin büyük emeği ile yaptığınız özverili çalışmalar sonucunda 31 Mart akşamından bu yana bayram havası esiyor, 2 bayram bir arada kutluyoruz. Desteğiniz öyle değerliydi ki size minnettarlığımı ifade etmekte zorlanıyorum. Ailenizden ve zamanınızdan fedakarlık ettiniz, hakkınızı helal edin. Bütün bunları hep birlikte başardık, emin olun. Herkese gösterdik ki, el ele olunca, dayanışma içerisinde olunca, hiç kimseyi ötekileştirmeyince, zafere ulaşılıyor. Yeter ki isteyelim, yeter ki birlik ve beraberlik içerisinde olalım. Bu kentin evladı olarak sizleri mahcup etmeden, dürüstlükle, adaletle yol yürüyeceğimizi bilmenizi isterim. Bu göreve güzel şeyler yapmak için geldik. Çünkü bu kentin artık güzel şeyler yaşamaya ihtiyacı var. Bu kent keyifle yaşanabilir bir düzeye erişmek durumunda. Betonun yerine yeşilin, rantın yerine halkın önemli olduğunu göstermek için bu göreve geldik ve bunu başaracağız. Bursa'yı dünya kentleri ile yarışır hale getireceğiz. Bunun için bize düşen tek şey çok çalışmak. Bunu yapacak gücümüz, bilgimiz ve birikimimiz var" ifadelerini kullandı. - BURSA