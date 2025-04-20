CHP'den Çiftçilere Destek Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

CHP'den Çiftçilere Destek Toplantısı

Geniş Video İzle

CHP Malatya, zirai don felaketi sonrası çiftçilerle bir araya geldi, destek taleplerini dinledi.

20.04.2025 11:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MALATYA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl örgütü yöneticileri, parti il binasında bir grup çiftçi ile bir araya gelerek, 10-14 Nisan dönemi yaşanan zirai don felaketinin boyutları ve çözüm yollarını konuştu. Yaşanan don felaketinin boyutlarının en az üç yıl süreceğini ve tarımsal üretimi olumsuz etkileyeceğinin altını çizen çiftçiler, devletten destek beklediklerini ifade etti.

CHP Malatya il binası toplantı salonunda bir araya gelen kayısı üreticileri, İl Başkanı Barış Yıldız'ın yönettiği toplantıda sorunlarını konuştu. Tarım Komisyonu oluşturacaklarını ve yaşanan sorunu, her boyutu ile inceleyeceklerini ve raporlaştıracaklarını belirten Yıldız, şunları söyledi:

"Yaşanan donun şiddeti tam boyutuyla ölçülmüş değil. Tabii tahminler var. Neredeyse yüzde 100'e yakın. Meyvelerimiz yanlış durumda. Sadece kayısımız değil: Doğanşehir'de elmamız, Hekimhan'da cevizimiz, üzümümüz, diğer meyvelerimizde büyük oranda kaybımız söz konusu. Derdimiz, sizlerden aldığımız verileri, eken, üreten, biçen, kayısının ticaretini yapan, kayısıya dair söz söylemek isteyen, elmaya dair, kiraza dair, cevize dair söz söylemek isteyen üreticiler konuşsun istedik."

"Malatya, afet bölgesine alınsın"

İçimiz kan ağlıyor diyen kayısı üreticisi şöyle konuştu:

"Kırk yıldır üretiyorum. Şu anda içimiz kan ağlıyor. Yani kendimi tutamayacak şekildeyim. Kayısım, üzümüm, cevizim, her şeyim... Sarımsağım, soğanıma varıncaya kadar yandı. Devletin bana şu anda sadece bir destek vermek istiyor; ben bu destekle ayakta duramam. Biz Malatya'nın afet bölgesine alınmasını istiyoruz. Biz üç yıl daha hiçbir meyve alamayacak durumdayız. Bu kayısımız, arpa, buğday değil ki ektik biçtik bitti. Şu anda bir yılımız geçti, biz kayısıya yine ilacını serpeceğiz. Gübresini, sulamasını, bakımını yapacağız. Çok arkadaşımızın bahçeleri öldü, yandı. Bunlar sökülmesi gerek, budanması gerek. Biz çocuğumuzu doktora, hastaneye götürmedik, ilacımızı almadık. Bahçemize, kayısımıza emek çektik."

"Banka borçları faizsiz ötelensin"

Devletten bir an önce yaşanan mağduriyetin giderilmesini isteyen çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

"Ben de kayısı üreticisiyim. Devletten isteğimiz; çiftçinin mağduriyetinin giderilmesi için afet kapsamına alınması, çiftçilerimizin banka borçlarının faizsiz ötelenmesi. Çiftçilerin en azından bu bir iki yıl içinde üretimlerine devam ettirebilmeleri, yaşamını sürdürebilmesi için bir destek verilmesini; sigortaların devletçe yasal bir hale getirilmesini istiyoruz. Sigortalar çok önemli. Hem çok pahalı, doluya karşı yapıyor, doluda bir şey vermiyor. Bunun yasal olarak düzeltilmesi için devletimizin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasal bir çalışma yaparak çiftçilerimize güzel bir yaşam sağlamak için yasal bir düzenleme yapmasını istiyoruz."

"Malatya'da her evde yas var"

Malatyalı bir başka çiftçi ise acil yardım beklediklerini ifade ederek, çiftçinin ve üretminin desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Kayısıların yanması sonrası Malatya'nın yasta olduğunu belirten kayısı üreticisi çiftçi de "Bana göre şu anda, Malatya'da yas var. Altın kayısı üreten çiftçilerimizin mazotunu, gübresini, ilacını, sulamasını, işçiliğini, bakımını, tarım makinelerinin yedek parçalarının teminini sağlamak için; 50 dönüm bahçe için yaklaşık 600 bin lira para gerekiyor. Diğer konu: Traktör almış, makine ekipman almış, bankaya borçlanmış. Bankanın ilk tahsili gelecek önümüzdeki günlerde. Dörtte birini, beşte birini dediği zaman; yaklaşık 600 bin lira ona para lazım. Ondan sonra, çiftçimiz yaşamını idame ettirebilmesi için en azından bir asgari ücretle olsa bile yıllık 260 bin lira eve lazım. Okula öğrencisini gönderecek, üniversite öğrencisini okutacak. Bir asgari ücret ona gitse, 260 bin lira da ona lazım. Yani yaklaşık, arkadaşlar, bir çiftçinin bir yıl geçimini sağlayabilmesi, çocuğunu üniversiteye gönderebilmesi için asgari toplamda 1 milyon 700 bin lira para lazım. Bu paranın, öyle desteklerle, dönüm başı yüz lirayla sağlanması mümkün değil."

Başka bir çitfçi ise kayısının stratejik ürün kategorisine alınmasını isteyerek,  "Devletin, Tarım Bakanlığı'nın sahaya bir an önce inmesi lazım" dedi.

"Devletimizin bu yanlış politikaları da bizi son durumda bizi çıkmaza soktu" diyen bir başka çiftçi de kayısının Malatya'nın can suyu olduğunu ifade etti.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Politika, Malatya, Ekonomi, Güncel, Yerel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP'den Çiftçilere Destek Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki kamu kuruluşuna 1036 personel alınacak Birinde KPSS şartı da yok İki kamu kuruluşuna 1036 personel alınacak! Birinde KPSS şartı da yok
Kaza geçiren ünlü oyuncudan ilk görüntüler Kaza geçiren ünlü oyuncudan ilk görüntüler
Oyuncu Sevil Akdağ, fenomen arkadaşını bıçaklayarak öldürdü Oyuncu Sevil Akdağ, fenomen arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Yenidoğan davasında intihar eden doktor hakkında kritik ihbar: Fırat Sarı tahdit etti Yenidoğan davasında intihar eden doktor hakkında kritik ihbar: Fırat Sarı tahdit etti
Fidan Gül’ün ifadesi ortalığı karıştırdı Tutuklu başkandan jet açıklama Fidan Gül'ün ifadesi ortalığı karıştırdı! Tutuklu başkandan jet açıklama
Bir il daha demiryoluna kavuşuyor Bir il daha demiryoluna kavuşuyor
Karsu anne oldu İşte bebeğine verdiği isim Karsu anne oldu! İşte bebeğine verdiği isim
Ekipler bile şaşırdı Çöp ev diye diye gittiler, karşılarına 3 dil bilen pilot çıktı Ekipler bile şaşırdı! Çöp ev diye diye gittiler, karşılarına 3 dil bilen pilot çıktı
Eskişehir’de kayda alındı Sokak düğününde skandal görüntü Eskişehir'de kayda alındı! Sokak düğününde skandal görüntü
Fenerbahçe’de unutulan 11.5 milyon euroluk yıldız Fenerbahçe'de unutulan 11.5 milyon euroluk yıldız
Bakanlık bir markayı daha ifşa etti Satılması artık yasak Bakanlık bir markayı daha ifşa etti! Satılması artık yasak

21:42 Jose Mourinho, muhabirle tartıştı İlk soruyu duyunca çılgına döndü Jose Mourinho, muhabirle tartıştı! İlk soruyu duyunca çılgına döndü
21:17 Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı Taraftarlar, DJ kabinine bile saldırdı Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı! Taraftarlar, DJ kabinine bile saldırdı
21:00 Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı
19:52 Kassam Tugayları, İsrail askerlerini pusuya düşürdü İşte saldırının görüntüleri Kassam Tugayları, İsrail askerlerini pusuya düşürdü! İşte saldırının görüntüleri
18:19 Trump yönetimi, Afrika kıtasından tamamen çekilmeye hazırlanıyor Trump yönetimi, Afrika kıtasından tamamen çekilmeye hazırlanıyor
14:41 Prenses Charlotte, geçit töreninde kardeşi Prens Louis’i azarladı Prenses Charlotte, geçit töreninde kardeşi Prens Louis'i azarladı
14:36 Arda Güler son sırada Real Madrid’i karıştıracak liste açıklandı Arda Güler son sırada! Real Madrid'i karıştıracak liste açıklandı
14:35 Fenomen arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ’ın ifadesi ortaya çıktı Fenomen arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı
14:31 Trafik kazası geçiren Berk Atan’ın sağlık durumu hakkında yeni haber Trafik kazası geçiren Berk Atan'ın sağlık durumu hakkında yeni haber
14:17 Ünlü şarkıcı, sahnede şarkı söylediği sırada kustu Ünlü şarkıcı, sahnede şarkı söylediği sırada kustu
14:17 Özgür Özel mitinge traktörle geldi Özgür Özel mitinge traktörle geldi
13:57 Zirai don hangi ürünleri vurdu Bakan Yumaklı ’’İlk kez açıklıyorum’’ diyerek tek tek saydı Zirai don hangi ürünleri vurdu? Bakan Yumaklı ''İlk kez açıklıyorum'' diyerek tek tek saydı
13:54 Belgrad Ormanı’nda bulunan Ece Gürel’in kesin ölüm nedeni belli oldu Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2025 21:52:43. #7.13#
SON DAKİKA: CHP'den Çiftçilere Destek Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement