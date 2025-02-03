CHP'den Eğitimdeki Aksaklıklara Dikkat Çekildi

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Haber: Erkan KARACA

(ÇORUM) - CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlamasıyla birlikte eğitim sisteminde yaşanan aksaklıklara dikkati çekerek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e çağrıda bulundu. Solmaz, "Çocuklarımızın okullarda temiz içme suyuna ve bir öğün ücretsiz okul yemeğine erişmesini sağlayın verin. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği için kadrolu temizlik personeli ataması yapın. Çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin okullardaki güvenliğini sağlayın. Çocuklarımızın ucuz iş gücü olarak kullanıldığı yaralandığı ve öldüğü, MESEM programına son verin" dedi.

CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlamasıyla birlikte eğitim sisteminde yaşanan aksaklıklara dikkati çeken bir basın açıklaması yaptı. Parti binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Solmaz, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz dönem, çocuklar, öğretmenler, yöneticiler, eğitim çalışanları, veliler, kısacası eğitimin tüm paydaşları ve ülkemiz için zor bir dönem oldu. Okullar fiziki olarak eğitime uygun hale getirilmedi, temizlenemedi. Çocuklarımız nitelikli eğitim alamadı. Okulların güvenliği sağlanamadı. Öğretmenlerimiz atanmadı, mülakatla mağdur edildi. Yoksulluk sınırı altında maaşlarla can güvenliği olmadan eğitim vermeye devam etti. Çocuklarımız okullara aç gitti. Temiz suya erişemedi ve MESEM'lerde hayatını kaybetti.

İlimizde de eğitim konusunda birçok sıkıntıları hala devam etmekte olduğunu hepimiz canlı olarak şahit oluyoruz. Öğretmenevlerimiz maalesef Kargı ilçemizde yıkım kararı alınıp yıkılmasına rağmen hala yenisi inşa edilmediğinden, ihalesi yapılmadığından dolayı birçok öğretmenimiz barınma sorunu yaşamakta. Buradan merkezdeki öğretmen evinde personellerine indirimli kullanma hakkı tanıyan yönetim maalesef aidat kesilen öğretmenlerine bu haktan faydalanmayarak öğretmenleri, emekli öğretmenlerimizi başta olmak üzere mağdur etmeye devam etmekte. Taşımalı eğitim nedeniyle kapanan okullarımız, hala çözülemediğinden sorunlar çocuklarımız taşımalı eğitim sistemi yüzünden hala mağdur edilmeye devam edilmekte. 19 milyon öğrencimiz ve 1.2 milyon öğretmenimiz bu sorunlarla karşı karşıyayken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim sisteminin sorunlarını çözmek bir yana her geçen gün bir yeni sorun daha çıkartmakta ve hiçbir olumsuzlukta sorumluluk almayarak eğitim için beka sorunu olmaya devam etmektedir.

"Çocuklarımızın ucuz iş gücü olarak kullanıldığı yaralandığı ve öldüğü, MESEM programına son verin"

Milli Eğitim Bakanı'na sorumluluklarını ve çözülmeyi bekleyen sorunları bir kez daha hatırlatıyoruz: Bir, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adı verilen, pilot çalışması bile yapılmadan okullarda uygulamaya başlayan öğretim programlarını geri çekin. İki, Çedes protokolü ile pedegojik formasyonu olmayan kişilerin okullara girmesini, çocuklarımıza uygun olmayan etkinlikler yaptırmasını engelleyin. Üç, çocuklarımızın okullarda temiz içme suyuna erişmesini sağlayın. Bir öğün ücretsiz okul yemeği verin. Kantinlerde satılan yiyecekleri ve fiyatları kontrol altına alın. Dört, asgari ücretin yarısına yarı zamanlı çalışan temizlik personeliyle okulları temizleyemezsiniz. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği için kadrolu temizlik personeli ataması yapın. Beş, çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin okullardaki güvenliğini sağlayın. Her okula bir güvenlik görevlisi görevlendirin. Altı, çocuklarımızın ucuz iş gücü olarak kullanıldığı yaralandığı ve öldüğü, MESEM programına son verin.

"Her çocuğun okula güvenle ulaşmasını sağlayın"

Birleştirilmiş okul uygulaması ve ikili eğitim yüzünden çocuklarımız hem ders saatlerinde kayıp yaşıyor hem de karanlıkta okula gidip gelmek zorunda kalıyor. İkili eğitimi sonlandırın. Tüm okullarda tam gün eğitime geçilmesini sağlayın. Kapatılan köy okulları yüzünden taşımalı eğitime mahkum edilen çocuklarımız, taşımalı eğitimin kapsamının daraltıldığı yönetmelik değişikliği ile bir kez daha mağdur edildi, yurtlarda kalmaya mecbur edildi. Her çocuğun okula güvenle ulaşmasını sağlayın. Köy okullarını açın. En az bir yıl okul öncesi eğitim her çocuk için zorunlu ve ücretsiz olmalıdır. Okul öncesi eğitimde katkı payı uygulamasını kaldırın. Devlet okullarında yaşanan sorunlar yüzünden özel okullara mecbur bırakılan velilere dayatılan fahiş ücretleri denetleyin kontrol altına alın. Özel okullarda emeği sömürülen asgari ücrete çalıştırılan öğretmenlerimiz için taban maaş düzenlemesi yapın. Engelli öğretmenlere, rehber öğretmenlere, KPSS mağduru öğretmenlere, mülakat mağduru öğretmenlere, depremzede öğretmenlere verdiğiniz sözleri yerini getirin. Gerçek ihtiyaç kadar kadrolu öğretmen ataması yapın. Diplomasını almış öğretmenler yeniden aday statüsüne düşürülemez. Milli Eğitim Akademisi adı verilen öğretmenlerin diplomasını çalma projesinden derhal vazgeçin.

2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine başlarken, çözülmeyi bekleyen bu ve benzeri çok sayıda sorun var ancak sorumluluk alan ve çözüm üreten yok. Cumhuriyet Halk Partisi olarak tüm çocuklarımızın laik, bilimsel, kamusal, parasız ve eşit eğitim hakkı için hem görevde olan hem de atama bekleyen öğretmenlerimiz için hakları için çocuklarının nitelikli eğitim alabilmesi için maddi ve manevi yıpranan velilerimiz için çalışmaya ve mücadele etmeye tüm bu sorunları gündeme getirmeye bakanlığa görev ve sorumluluklarını hatırlatmaya devam edeceğiz."