Haber: Özkan KARAKAYA
(ARDAHAN) - CHP Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir ve CHP Damal İlçe Örgütü'nün öncülüğünde, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek yürüyüşü düzenlendi.
CHP Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, CHP Damal İlçe Örgütü'nün çağrısıyla çok sayıda vatandaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek vermek amacıyla yürüyüş düzenledi. Yürüyüş, önce CHP Damal İlçe Başkanlığı'nda yapılan oy kullanma işlemiyle başladı. Ardından, katılımcılar ilçenin çeşitli noktalarından geçerek yürüyüşe geçtiler. Yürüyüş boyunca, katılımcılar "hak, hukuk, adalet" sloganları atarak, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösterdi.
Son Dakika › Yerel › CHP'den İmamoğlu'na Destek Yürüyüşü - Son Dakika
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