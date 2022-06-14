CHP'den Menderes'te Kadın Buluşması - Son Dakika
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CHP'den Menderes'te Kadın Buluşması

14.06.2022 11:13
CHP'den Menderes'te Kadın Buluşması

CHP İzmir İl Başkanlığı ve Menderes İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği kadın buluşmasında partililer ilçede yaşayan kadınlarla bir araya geldi. Parti yetkilileri, CHP iktidarında hayata geçirecekleri projeleri ve çözüm önerilerini kadınlarla paylaştı.

CHP İzmir İl Başkanlığı ve Menderes İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği kadın buluşmasında partililer ilçede yaşayan kadınlarla bir araya geldi. Parti yetkilileri, CHP iktidarında hayata geçirecekleri projeleri ve çözüm önerilerini kadınlarla paylaştı.

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, CHP'li belediye olarak kadınlara yönelik yaptıkları proje ve hizmetlerden bahsederek, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirttiği gibi ne yazık ki Türkiye'de çoğu evde 'Mutfakta Yangın Var'… Bizler yerel yönetimler olarak bu yangını var gücümüzle söndürmeye çalışıp vatandaşımızın yanında olmaya çalışıyoruz" dedi.

Çözüm odaklı projeler kapsamında hayata geçirdikleri Kadın Dayanışma Merkezi ve Giyim Bankası projelerini anlatan Başkan Kayalar, şunları kaydetti:

"Kadınlarımızın her daim yanlarında olmaya çalışarak projelerimizi hayata geçiriyoruz. Bunlardan biri de Kadın Dayanışma Merkezimiz. Merkezimizde kadınlarımıza alanlarında uzman avukat, psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarımızla ücretsiz danışmanlık hizmeti verirken, tercümanımızla da Türkçe bilmeyen danışanların yanlarında oluyoruz. Bu bağlamda merkezimize gelen kadınlarımız şiddete maruz kaldıklarında ya da herhangi bir olumsuz durumla karşılaştıklarında nasıl bir yasal süreç izlemeleri gerektiği konusunda ücretsiz şekilde hizmetlerimizden faydalanabiliyorlar.  Aynı zamanda projelerimizden biri olan Giyim Bankamız da, 'Kara Kış Fonu'nda ihtiyaç sahibi ailelerimize büyük bir imkan sağladı. Kendilerine aylık puanlar verdiğimiz ihtiyaç sahibi ailelerimizin, battaniye, ayakkabı, kıyafet ve bebek bezi gibi ihtiyaçlarını giyim bankamızdan karşılayarak bir nebze de olsa kışı daha rahat geçirmelerini sağlıyoruz"

MENDERES BELEDİYESİ ÜRETİCİNİN YANINDA

Başkan Kayalar, çözüm önerileri kapsamında üretime ve üreticiye de destek olduklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Genel Başkanımızın çözüm önerilerinden en çok önem verdiği maddelerden biri de hepimizin bildiği üzere tarım politikaları… Bizler Menderes Belediyesi olarak tarıma, üretime ve üreticiye desteğimizi sürdürüyoruz ve sürdürmeye de devam edeceğiz. Belediyemiz bünyesinde bulunan yaklaşık 700 dönümlük alanı çiftçilerimize dönümü 100 liradan kiralayarak üreticimizin yanında oluyoruz. Ayrıca görüşmelerine başladığımız ve kısa zamanda faaliyete geçireceğimiz Yerel Tohum Merkezimiz ile hem Atalık tohumlarımıza sahip çıkacağız hem de üreticimize ürün yetiştirme konusunda büyük bir kolaylık sağlamış olacağız."

"HALK ÜMİTLİ, HALK DEĞİŞİM İSTİYOR"

Başkan Kayalar, vatandaşların bir an önce değişim ve seçim istediğini de aktararak, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bizler CHP'li belediyeler olarak Genel Başkanımızın liderliğinde yerelde neler yapabildiğimizi ve CHP iktidarında neler yapılacağının örneklerini göstermiş olduk. Halk ümitli, halk değişim istiyor, halk bizlerden çözüm bekliyor. Çözüm kolay, çözüm basit, çözüm sandıkta."

"TÜRKİYE'Yİ KADINLARIN GÜCÜYLE DEĞİŞTİRECEĞİZ"

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, konuşmasında kadınların gücüyle her şeyin değişeceğine dikkat çekerek, "Ev kadınlarıyla buluşmalarımıza Menderes İlçemizde devam ettik. Kadın gücü öyle bir güçtür ki, kadınlar örgütlenirse dünyayı değiştirir. Türkiye'yi de kadınların gücüyle değiştireceğiz.Bizim bu düzeni değiştirecek gücümüz var. Yeter ki isteyelim, yeter ki daha yaşanılabilir daha refah içerisinde bir Türkiye'de mutlu huzurlu barış içerisinde yaşama konusunda bir irade ortaya koyalım. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde bir mücadele veriyoruz. Ülkemizde daha mutlu daha huzurlu daha yaşanabilir bir hale getirmek için çocuklarımıza daha güzel bir gelecek bırakmak için mücadele veriyoruz" dedi.

"KADINLARIN AKITTIĞI GÖZYAŞLARI BU KARANLIK DÜZENİ YIKACAKTIR"

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi Sevda Erdan Kılıç da şunları söyledi:

"İktidarımızın ilk haftasında tek adamın bir gecede hukuksuzca geri çekildiği İstanbul Sözleşmesi'ne de tekrar taraf olarak yasalarımıza entegre edeceğiz kadınların güvencesini bu topraklarda hep beraber sağlayacağız. Kadınlar bir arada olursa, birlik olursa bütün sorunları çözer. Kurtuluş Savaşı'nda her ne kadar erkeklerin adı geçse de, mücadelenin arka planında kadınların gücü var. Kadınların birlikteliği var. Bu toprakları düşman işgalinden kurtaran kadınlar, bu karanlıktan da ülkemizi kurtaracaktır. Kadınların akıttığı gözyaşları bu karanlık düzeni yıkacaktır."

"BU DÜZEN DEĞİŞECEK"

CHP Menderes İlçe Başkanı Ahmet İşler ise iktidarın değişeceğini ve bunun için var güçleriyle çalışacaklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Çözüm basit, çözüm kolay. Ama ne yazık ki başımızdaki kişiler 5'li çeteyi doyuruyor, bizleri yani halkı yoksullaştırıyor, ülkeyi bilinmez bir karanlığa sürüklüyor. Aslında en çok korktukları da bu… Çünkü biliyorlar ki Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde iktidara geldiğimizde 5'li çeteye ve belirli bir gruba akan kaynaklar duracak. Halk refaha kavuşacak ve bu kara düzen değişecek."

Düzenlenen etkinliğe, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi Av. Sevda Erdan Kılıç, CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Fulya Alçay, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve eşi Aslı Kayalar, CHP Menderes İlçe Başkanı Ahmet İşler, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP'den Menderes'te Kadın Buluşması - Son Dakika

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