CHP Genel Başkanı Özel: "CHP bundan sonra her yaştan gençlerin partisidir" - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özel: "CHP bundan sonra her yaştan gençlerin partisidir"

CHP Genel Başkanı Özel: "CHP bundan sonra her yaştan gençlerin partisidir" Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, son birkaç ayda çoğu gençlerden oluşan 400 bin kişinin partiye katıldığını belirterek, "Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonra her yaştan gençlerin partisidir" dedi.

06.04.2025 20:06
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CHP Genel Başkanı Özel: "CHP bundan sonra her yaştan gençlerin partisidir"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, son birkaç ayda çoğu gençlerden oluşan 400 bin kişinin partiye katıldığını belirterek, "Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonra her yaştan gençlerin partisidir" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen 21. Olağanüstü "İrade Milletindir" Kurultayı'nda bin 171 oyla yeniden genel başkan seçildi. Özel, daha sonra "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde konuştu.

"Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonra her yaştan gençlerin partisidir"

CHP'nin artık evlerde oturmayan, sokaklardan çekinmeyen, meydanları dolduran dinamik bir parti haline geldiğini söyleyen Özel, "Son birkaç ayda bizlere katılan 400 bin yeni çoğu genç üyemizle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonra her yaştan gençlerin partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kimse tutamaz. Bakın bugün bu seyircisiz, kısıtlı salonun önünü dolduran sizler, bu güzel pazar günü belki de uzun, kara bir kıştan sonra bu güzel havada yapabileceğiniz pek çok iş varken, ailenizle, arkadaşlarınızla yapabilecekleriniz varken sizi buraya getiren, saatlerdir bekleten, bu coşkuyu yaşatan, aile olarak gördüğünüz Türkiye'nin en büyük ailesinin mensubu olmanızdır. İyi ki Cumhuriyet Halk Partisi var. Canım ailem, hepinizi çok seviyorum. Bu aile, Cumhuriyet'i kuran ailedir. Bu partiye boşuna 'baba ocağı' demeyiz" ifadelerini kullandı.

"Görevim bu partiyi gireceği ilk genel seçimlerde iktidar yapmak"

Özel, CHP Genel Başkanı seçilmesinin ardından sadece 5 ay sonra CHP'yi Türkiye'nin birinci partisi yaptığını dile getirerek, "Ben kurultaydan aldığım görevin ilkini yaptım. İkincisi, bu partiyi gireceği ilk genel seçimlerde iktidar yapmak, Türkiye Cumhuriyeti'ni 100 yıl önce olduğu gibi yine ayağa kaldıracak Cumhuriyet Halk Partisi iktidarını kurmaktır. Bunun için hepimizin görevi çok ve ağırdır. Size aynı bugün olduğu gibi nerede bir görev, bir çare olursa sel olup koşmanızı, görevinizi yapmanızı bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Şu ana kadar kampanyamızda 7 milyon 200 bin imzaya ulaştık"

Dünya siyaset tarihinin en büyük imza kampanyasını başlattıklarına vurgu yapan Özel, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu imza kampanyası, vatandaşların imza atarak Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu'na özgürlük talep ettikleri, Tayyip Erdoğan'a da sandığı getirmesini söyledikleri, 'Adayımı yanımda, sandığımı önümde istiyorum' denen kampanyadır. Bu dünya siyaset tarihinin en büyük gensorusu, iktidara verilmiş en büyük güvensizlik oyu olacaktır. Başardığımızda Türkiye'deki seçmenlerin yarısından bir fazlasının güvensizlik oyunu, erken seçim talebini aldığımızda artık karşımızda dünyada da, Türkiye'de de gayrimeşru duruma düşmüş, güvensizlik oyu almış, sandığı getirmekten başka çaresi kalmamış bir iktidar olacak. Şu ana kadar kampanyamızda 7 milyon 200 bin imzaya ulaştık bile. Emeklerinize sağlık. Ancak buradan sonra kurultayımızı da geride bıraktıktan sonra en önemli hedef bu kampanyanın ısrarla, sabırla, kararlılıkla, sistematik bir şekilde sürdürülmesi ve sonuç almasıdır."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel CHP Genel Başkanı Özel: 'CHP bundan sonra her yaştan gençlerin partisidir' - Son Dakika

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